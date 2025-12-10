freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
International

Neue Titel in der Bildung: Professional Bachelor und Professional Master

In der Schweiz gibt es neu Bildungstitel «Professional Bachelor»

10.12.2025, 11:1210.12.2025, 11:13

In der höheren Berufsbildung werden neue Titel wie «Professional Bachelor» und «Professional Master» eingeführt. Mit dieser sowie weiteren Änderungen soll die Berufsbildung attraktiver und international besser anerkannt werden.

Students follow Prof. Dr. Christoph Lechner&#039;s lecture &quot;Strategic Management&quot; in the lecture hall &quot;Auditorium maximum&quot; at the University of St. Gallen HSG in St. Gallen, Switze ...
Mit den Titelzusätzen erhofft man eine Steigerung der Berufsattraktivität.Bild: KEYSTONE

Der Nationalrat hat am Mittwoch als Zweitrat mit 168 zu 24 Stimmen bei 2 Enthaltungen einer entsprechenden Änderung des Berufsbildungsgesetzes zugestimmt. Die Vorlage ist damit bereit für die Schlussabstimmungen am Ende der Session.

Mit der Revision werden die Titelzusätze «Professional Bachelor» und «Professional Master» für die Abschlüsse der höheren Berufsbildung eingeführt. Zudem ist Englisch neu eine mögliche zusätzliche Prüfungssprache bei eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen. Schliesslich dürfen künftig nur Anbieter eidgenössisch anerkannter Bildungsgänge die Bezeichnung «Höhere Fachschule» führen.

Keine weitere Spezifizierung

Die sei ein wichtiges Signal gegen den Fachkräftemangel und zur Steigerung der Berufsattraktivität in der Schweiz, sagte Kommissionssprecherin Katharina Prelicz-Huber (Grüne/ZH). Zudem würde damit die Berufsbildung im internationalen Kontext besser anerkannt.

Konkret erachtete die Mehrheit die Einführung der Titelzusätze «Professional Bachelor» und «Professional Master» als wichtig, damit im Ausland erkennbar ist, dass es sich um Abschlüsse auf Tertiärstufe handelt.

Eine Minderheit wollte eine Präzisierung einbringen, um Titel von höheren Fachschulen von den eidgenössischen Berufsprüfungen abzugrenzen. Demnach sollte der Titelzusatz beim Abschluss einer höheren Fachprüfung «Professional Bachelor» lauten, beim Erwerb eines Abschlusses einer höheren Fachschule «Professional Bachelor in» – ergänzt durch die Fachrichtung.

Der Rat verwarf diesen Antrag jedoch mit 105 zu 85 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Deshalb gab es keine Differenzen zwischen den Räten. Das Geschäft befindet sich auf der Zielgeraden.

Es mangelt an Praktikern

Im Grundsatz war die Reform in beiden Parlamentskammern weitgehend unbestritten. Nur wenige argumentierten, die neuen Titelzusätze seien unnötig und könnten Verwirrung stiften. Die Mehrheit war der Ansicht, dass mit der Revision dem Mangel an berufspraktisch ausgebildeten Fachkräften entgegengewirkt werden könne.

Die Zahl der Hochschulabschlüsse habe in den vergangenen Jahren stärker zugenommen als jene in der höheren Berufsbildung, gab der Bundesrat im April bei der Verabschiedung der Botschaft ans Parlament zu bedenken. Dies berge das Risiko, dass der Wirtschaft und insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen berufspraktisch ausgebildete Fachkräfte fehlten.

Personen mit entsprechenden Abschlüssen hätten das geringste Risiko, arbeitslos zu werden, und hervorragende Lohnaussichten, sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Im Ausland aber kenne man die entsprechenden Diplome in der Regel nicht. (sda)

Mehr aus der Bildung:

Schule in Belp BE kürzt Ferien von 13 auf 6 Wochen – das ist der Plan dahinter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kassensturz testet Staubsaugroboter
1 / 10
Kassensturz testet Staubsaugroboter

Saugroboter X 20 mit Absaugstation von Medion
Preis: 220 CHF
Urteil: gut (Note: 4,8)
quelle: zvg
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Langfristig investieren oder lieber doch nicht?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Direktzug nach London: Jetzt prüfen die SBB den Bau von Terminals
Die Bahn will künftig direkt aus der Schweiz nach London fahren. Dabei stellen sich einige Probleme. Bald will der Bundesrat über das Vorhaben entscheiden.
SBB-Chef Vincent Ducrot zieht es auf die Insel. Im März gab er bekannt, dass die Bahn Direktverbindungen aus der Schweiz nach London anbieten will. Die Nachfrage ist vorhanden: Etwa 12’000 Menschen fliegen jeden Tag aus der Schweiz nach London, von denen etwa 8000 ihr Endziel im Vereinigten Königreich haben. Der Markt ist nicht nur gross, sondern auch zahlungskräftig – und die Nachfrage ist übers ganze Jahr einigermassen gleichmässig verteilt.
Zur Story