Honduras erlaubt nach jahrelangem Verbot die «Pille danach» wieder

Die Aufhebung des Verbots war ein Wahlkampfversprechen der seit gut einem Jahr regierenden Präsidentin. Im katholischen Honduras sind Abtreibungen ganz verboten - auch bei Vergewaltigung, schweren Missbildungen des Fötus oder wenn das Leben der schwangeren Frau in Gefahr ist. (sda/dpa)

«Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat festgestellt, dass sie zu den reproduktiven Rechten der Frauen gehört und kein Abtreibungsmittel ist», schrieb die Präsidentin auf Twitter. Mit der Entscheidung zum internationalen Weltfrauentag werde des historischen Kampfes der Frauen gedacht.

In Honduras wird die «Pille danach» nach 13 Jahren Verbot wieder zugelassen. Die linke Präsidentin Xiomara Castro unterschrieb die entsprechende Verordnung, wie sie in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte.

