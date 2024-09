Jennifer Lopez und Ben Affleck sind seit dem 26. April 2024 kein Paar mehr. Bild: keystone

Nach Ehe-Aus: Ben Affleck und Jennifer Lopez werden bei privatem Moment erwischt

Imke Gerriets / watson.de

Mehr «International»

Ben Affleck und Jennifer Lopez gehen schon seit Längerem getrennte Wege. Dies ging aus den Scheidungspapieren hervor, die Lopez am 20. August laut «TMZ» einreichte. Demnach sind die beiden seit dem 26. April 2024 kein Paar mehr. Bisher gab es von ihnen kein öffentliches Statement dazu. Anfang September berichtete die «Daily Mail», dass es zu einem Aufeinandertreffen zwischen ihnen in einem Bürokomplex in Los Angeles gekommen sei.

Dort wäre es zu einem angespannten Wiedersehen gekommen. Die beiden wurden laut des Berichts jeweils getrennt voneinander dabei beobachtet, wie sie ihr gemeinsames Büro aufsuchten. Nachdem Lopez ankam, habe Affleck eine halbe Stunde später den Komplex verlassen. Nun wurden sie erstmals nach Einreichen der Scheidung wieder gemeinsam mit ihren Kindern gesehen.

Ben Affleck und Jennifer Lopez treffen sich mit ihren Kindern

«Page Six» berichtete jetzt, dass die beiden trotz ihrer Scheidung Zeit mit den Kindern verbrachten. Fotos zeigten sie während der gemeinsamen Zeit in Beverly Hills. Es habe demnach einen Familienbrunch in einem Hotel gegeben. Während dessen wurden sie vor dem Gebäude abgelichtet. Auf einer Aufnahme sitzt Lopez neben Affleck im Auto. Sie sollen ein offenbar intensives Gespräch geführt haben.

Die 55-Jährige habe ihren Verlobungsring am kleinen Finger getragen. Während des Treffens waren Afflecks Kinder Fin und Samuel mit dabei. Lopez brachte hingegen ihre Zwillinge Max und Emme mit. Gemeinsamen Nachwuchs hat das einstige Paar nicht. Aufnahmen während ihres Brunches gab es nicht.

Angeblich sollen sich die Hollywoodstars näher gekommen sein

Verwunderlich war allerdings die Behauptung einer Quelle. Ein Insider sagte nämlich exklusiv dem Promi-Portal: «Ben und J.Lo sind derzeit in der Polo Lounge des Beverly Hills Hotels, halten Händchen und küssen sich. Die Kinder sind bei ihnen, aber an einem anderen Tisch.» Beweise gibt es dafür nicht. Vertreter von Lopez und Affleck haben bisher nicht auf die Bitte eines Kommentars reagiert, hiess es.

Das Gerücht, dass die beiden wieder ein Liebescomeback haben könnten, wird immer mal wieder gestreut. Der Zeitpunkt ist allerdings mehr als fraglich. Es ist noch nicht mal einen Monat her, dass Lopez die Scheidung einreichte. Gerade erst hiess es von der amerikanischen Ausgabe der «In Touch», dass Affleck wieder in der Dating-Szene unterwegs sei. Bisher wurde er in der Öffentlichkeit noch mit keiner unbekannten Frau gesichtet.