Amber Heard ist überraschend Mutter geworden – mitten im Johnny-Depp-Prozess

Mitten der andauernden Rechtsstreitigkeiten mit Ex-Mann Johnny Depp gibt Amber Heard bekannt, dass sie Mutter einer Tochter geworden ist. Laut Medienberichten soll das Kind von einer Leihmutter ausgetragen worden sein.

US-Schauspielerin Amber Heard ist Mutter geworden. Die 35-Jährige verkündete die Botschaft mit einem Foto auf Instagram. «Ich hoffe, dass die Gesellschaft an einem Punkt kommt, an dem man keinen Ehering brauche, um ein Kinderbett aufzustellen», schreibt die US-amerikanische Schauspielerin unter ihr Bild, auf dem sie sich mit ihrer Tochter zeigt.

Berichten zufolge soll Ambers Tochter von einer Leihmutter ausgetragen worden sein. Bestätigt wurde das aber in dem Post der Schauspielerin nicht.

Name und Geburtstag der Kleine gibt Amber bekannt. «Meine Tochter wurde am 8. April 2021 geboren. Ihr Name ist Oonagh Paige Heard.» Oonagh ist ein irischer Name, während Paige der Name ihrer Mutter ist, die kürzlich verstarb. Des Weiteren schreibt die 35-Jährige, sie habe bereits vor vier Jahren beschlossen, ein Kind zu bekommen. Ihre Tochter sei der Anfang vom Rest ihres Lebens.

Heard soll seit Anfang 2020 mit der Requisiteurin Bianca Butti zusammen sein. Zuvor war sie mit Johnny Depp verheiratet. Nach 15 Monaten Ehe reichte Amber die Scheidung ein und warf Depp vor, sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen körperlich misshandelt zu haben.

Depp verklagt Heard wegen Rufmord und Falschaussagen auf 50 Millionen Dollar. Dieser Prozess ist aktuell noch im Gange. Sollten sich tatsächlich bestätigten, dass die Schauspielerin gelogen hat, droht ihr eine Gefängnisstrafe. (cst)