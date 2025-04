Willkommen an Bord, Fräulein! Easyjet irritiert mit sexistischer Anrede

CH Media hat Easyjet mit all diesen Fragen konfrontiert. Doch die Airline lässt verlauten, zu diesem Thema keinen Kommentar abgeben zu wollen. Bereits 2018 berichtete «Der Spiegel» über das fragwürdige Festhalten an der Fräulein-Option bei Easyjet. Geändert hat sich daran offensichtlich bis heute nichts – trotz Bekenntnissen zum Thema Diversität und Inklusion auf der eigenen Website. (aargauerzeitung.ch)

Weshalb hält Easyjet an dieser sexistischen Auswahl fest? Hält die Airline dies nach wie vor für zeitgemäss? Kommt hinzu, dass Easyjet die Anrede für nonbinäre Personen – gewollt oder ungewollt – vergessen hat. Ein Divers, so wie beispielsweise bei der Swiss, ist im Formular nicht zu finden. Weshalb? Und gibt es zumindest Überlegungen, dies zu ändern?

Anders bei Easyjet Switzerland. Wäre das Internet nicht erst 1989 erfunden worden, könnte man fast meinen, dass das Onlinebuchungsportal der Billigairline in den 1960er-Jahren stecken geblieben ist. Denn wie ein irritierter CH Media-Leser bei einer Ticketbuchung feststellte, ist die Auswahl bei der Anrede-Option äusserst beschränkt. Sie beinhaltet bloss Herr, Frau, Ms. und Fräulein.

Der Prozess ist an sich bei allen Airlines der gleiche: Man wählt den gewünschten Flug auf der Website aus, und vor der Bezahlung füllt man die Angaben zur Person aus. Dazu gehört auch die Anrede. Bei der Swiss wird den Passagieren eine grosse Auswahl geboten. Von Frau und Herr über Divers, Doktor, Frau Doktor, Herr Doktor bis hin zu verschiedenen Professoren-Bezeichnungen ist alles dabei. Auch die geschlechtsneutrale Bezeichnung Mx, zum Beispiel für Mx Doktor, lässt sich auswählen.

Wer bei der Billigairline online ein Ticket kauft, wähnt sich beim Ausfüllen des Buchungsformulars in der Vergangenheit.

Passagiere steigen in eine Easy Jet Maschine ein.

Passagiere steigen in eine Easy Jet Maschine ein. Bild: keystone

