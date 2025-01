1 / 10 «Ehe für alle» startet in Thailand mit Massenhochzeit Am 23. Januar ist die «Ehe für alle» in Thailand in Kraft getereten. quelle: www.imago-images.de / imago/peerapon boonyakiat

«Ehe für alle» startet in Thailand mit Massenhochzeit – die besten Bilder

Am 23. Januar 2025 ist in Thailand die «Ehe für alle» in Kraft getreten. Das feierten homo- und transsexuelle Paare in Bangkok mit einer Massenhochzeit.

Thailand hat mit einer Massenhochzeit den Start der «Ehe für alle» gefeiert. Seit dem Morgen strömten unzählige homo- und transsexuelle Paare zu den Standesämtern des Königreichs, darunter auch Paare aus dem Ausland. In dem bekannten Einkaufszentrum Siam Paragon im Zentrum der Hauptstadt Bangkok fand eine Massenhochzeit statt – die Behörden hofften hier auf eine Rekordzahl an Eheschliessungen.

Die Regierung hatte das entsprechende Gesetz im vergangenen Jahr verabschiedet. Aktivisten kämpften zuvor rund 20 Jahre für die Legalisierung. Thailand, das als extrem liberal gilt, ist das erste Land in Südostasien, das gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Vor Thailand hatten in ganz Asien nur Taiwan und Nepal die «Ehe für alle» gesetzlich verankert. In der Schweiz gilt die «Ehe für alle» seit 2022.

(sda/dpa)