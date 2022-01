US-Mediziner setzen Patienten erstmals erfolgreich Schweineherz ein

«Ich hatte die Wahl zu sterben oder diese Transplantation vorzunehmen» , sagte der Patient David Bennett laut einer Erklärung der Universität vor der Operation vom Freitag. «Ich will leben. Ich weiss, es ist ein Versuch ins Blaue, aber es ist meine letzte Wahl.» Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte eine Notfallzulassung für den Eingriff erteilt. (saw/sda/afp)

Den Angaben zufolge litt der Patient an einer Herzerkrankung im Endstadium. Die Transplantation des Schweineherzens sei die einzige Behandlungsoption gewesen, erklärte die University of Maryland. Denn der Mann sei nicht für eine herkömmliche Organtransplantation zugelassen worden.

Dem 57-jährigen Patienten gehe es drei Tage nach der Transplantation gut, erklärte die Universität des Bundesstaates Maryland am Montag. «Diese Organtransplantation hat erstmals gezeigt, dass das Herz eines gentechnisch veränderten Tieres ohne sofortige Abstossung durch den Körper wie ein menschliches Herz funktionieren kann.»

In den USA haben Mediziner nach eigenen Angaben erstmals erfolgreich einem Patienten das Herz eines genveränderten Schweins eingesetzt.

Bitcoin Talfahrt hält an – Tiefster Stand seit Monaten

Saudische Prinzessin und Menschenrechtsaktivistin in Saudi-Arabien aus Haft entlassen

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Was kommt noch? Wie sich die Hospitalisationen mit Omikron in anderen Ländern entwickelten

Djokovics trainiert in Melbourne ++ QR-Code gibt verschiedene Resultate

Bitcoin Talfahrt hält an – Tiefster Stand seit Monaten

Der Bitcoin ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Monaten gefallen. Am Montag sackte die Kryptowährung unter die Marke von 40'000 Dollar. Zuletzt sorgten unter anderem Zinssorgen und die Unruhen in Kasachstan für Unsicherheiten unter Investoren im Kryptowährungsmarkt.