Lenny Kravitz und Billie Eilish treten gratis in Paris auf – fürs Klima

Normalerweise muss man ziemlich viel Geld hinblättern, um sie auf der Bühne performen zu sehen – die Superstars der Musikszene wie Lenny Kravitz, Billie Eilish oder H.E.R. Doch am 22. Juni reicht ein Ticket nach Paris, was unter Umständen tatsächlich billiger ist, als ein Konzerteintritt.

Denn am 22. Juni geben Musikgrössen ein kostenloses Konzert vor dem Eiffelturm, gemeinsam mit der gemeinnützigen Interessenvertretung Global Citizen. Da Ziel der Veranstaltung: Staats- und Regierungschefs der Welt davon zu überzeugen, weitere Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen.

Lenny Kravitz. Bild: keystone

«Power Our Planet: Live in Paris» heisst die Sause. Das Datum fällt mit einem Gipfel von Politiker und Wirtschaftsführern zusammen, die dann Strategien besprechen werden, wie Entwicklungsländern bei der Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten geholfen werden kann.

Hugh Evans, CEO von Global Citizen, sagt gegenüber «The Associated Press» (AP), dass der Gipfel eine Gelegenheit für Regierungen und globale Banken sei, Klimaprojekte anzukurbeln, die durch die COVID-19-Pandemie ins Stocken geraten seien. Er hoffe zudem, dass das Konzert die Staats- und Regierungschefs dazu ermutigen werde, die 16,7 Milliarden US-Dollar an ausstehenden Klimafinanzierungen einkommensschwächeren Ländern zur Verfügung zu stellen – schliesslich sei das Geld bereits 2009 versprochen worden.

«Wenn der Gipfel sein Ziel nicht erreicht, verpassen wir in diesem Jahr das Fenster, um die Klimaverhandlungen zum Erfolg zu führen. Nach dem völligen Scheitern der Klimakonferenz in Ägypten im vergangenen Jahr ist dies umso wichtiger.»

Ein weiteres Ziel von Global Citizen ist es, eine Reform der Weltbank voranzutreiben, um bis zu einer Billion US-Dollar an zusätzlicher Finanzierung bereitzustellen.

Billie Eilish. Bild: keystone

Die Eiffelturm-Veranstaltung ist Teil der Global Citizen-Initiative. Global Citizen organisiert seit Jahren hochkarätige Konzerten im New Yorker Central Park, wobei es nach eigenen Angaben bereits gelungen sei, Kulturschaffende dazu zu bringt, ihre Fans zu mobilisieren.

Lenny Kravitz sagte in einer Erklärung:

«Die nächste Generation erbt einen Planeten, der durch den Klimawandel zerstört wird. Wir haben die Macht, mit unserer Stimme und unserem Handeln Dinge zu verändern. »

(yam)

Das Programm der Veranstaltung gibt es unter diesem Link.