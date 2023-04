Ab dem 1. September gehören Bilder wie dieses in Paris der Vergangenheit an. Bild: keystone

Paris verbannt die E-Scooter – auch Schweizer Städte haben keine Freude an den Trottis

Die Bewohner von Paris haben dafür votiert, den Verleih von E-Scootern zu verbieten. Auch in der Schweiz sind die «einfachen» Transportmittel für viele störend.

Die Bewohner von Paris haben mit grosser Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt gestimmt. Bei einer Bürgerbefragung sprachen sich am Sonntag 89 Prozent für die Abschaffung der Mietroller aus, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Allerdings beteiligten sich nur 7.46 Prozent der rund 1.3 Millionen in die Wählerlisten eingetragenen Einwohner an der Abstimmung. Davon unabhängig betrachtet Paris den Ausgang der Bürgerbefragung aber als bindend.

«Die Bürger haben sich klar gegen die E-Scooter ausgesprochen», sagte Bürgermeisterin Anne Hidalgo am Sonntagabend im Rathaus. «Ab dem 1. September gibt es keine Leihroller mehr in Paris. Dies ist ein Sieg der lokalen Demokratie.»

Private E-Scooter bleiben erlaubt

Trotz des schwachen Widerhalls, den die Befragung in der Stadt fand, sagte die Bürgermeisterin, dass es beeindruckend sei, dass rund 100'000 Einwohner an die Wahlurnen gegangen seien.

Hidalgo, die den Anstoss für die Befragung gab, hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass sie die Scooter lieber aus der Stadt verbannt sehen will. Freuen dürfen sich die Verkäufer und Verkäuferinnen von E-Scootern. Denn die privaten E-Scooter sind vom Referendum nicht betroffen. Im vergangenen Jahr wurden in Frankreich bereits 700'000 Stück verkauft.

Lizenz für Vermieter läuft Ende August aus

Die drei Anbieter Lime, Tier und Dott bieten in Paris rund 15'000 E-Scooter an, mit denen Touristen und Einheimische oft recht unvorsichtig unterwegs sind. Es gibt Unfälle und Chaos auf den Bürgersteigen sowie den Ruf nach einem Verbot. Die Lizenz für die Vermieter läuft Ende August aus.

Das Aus für die E-Scooter in der Metropole Paris dürften die Anbieter nicht widerstandslos hinnehmen. Sie hatten bereits die Sorge geäussert, dass es auch anderenorts zu Verboten kommt.

Die Lizenz von Lime, Tier und Dott laufen Ende August aus. Bild: keystone

Eine der ersten Städten mit den Rollern

Und so schnell kann es gehen: Paris gehörte mit der Einführung der Leih-E-Scooter im Jahr 2018 zu den ersten Städten in Europa. Nun sind sie in der französischen Hauptstadt ein Reizthema. Während sich die Besitzer von privaten Rollern eher um ihre Fahrzeuge kümmerten, waren die Mietroller eher eine Art Wegwerfmaterial.

Befürworterinnen und Befürworter sehen die Leih-E-Scooter als unkompliziertes und leicht zu bedienendes Fahrzeug in der Innenstadt. Gegner argumentieren, dass die Roller massenweise im Weg stünden oder lägen. Ausserdem hätten E-Scooter eine schlechte Ökobilanz und kritisieren, dass Fahrer und Fahrerinnen rücksichtslos auf dem Gehweg fahren.

Im vergangenen Jahr gab es in Paris mehr als 400 Unfälle mit Rollern, drei Menschen starben dabei.

Die E-Scooter Situation in der Schweiz

Auch in der Schweiz sind die E-Scooter durchaus umstritten. Für viele stehen sie im Weg und liegen nur herum, für andere sind sie das perfekte Transportmittel zur Arbeit oder um nach einer Party-Nacht nach Hause zu fahren.

So sind auch die E-Scooter Regeln in den Städten unterschiedlich. Die Stadt Zürich hat Sperrzonen für die E-Scooter errichtet. Dort können Lenker und Lenkerinnen nur im Schritttempo verkehren. So etwa im Niederdörfli und beim Seebecken. Zudem erden in den Handy-Apps der Anbieter spezielle Parkzonen angezeigt, wo die Nutzer und Nutzerinnen parkieren sollen.

Oder in Bern: Die Stadt hat von Anfang an restriktive Regeln erlassen. Sie sperren die E-Scooter aus der Altstadt aus und verbannen die Fahrzeuge in die Quartiere. Falsch parkierte Trottis müssen zudem von den Betreibern abtransportiert werden.

2400 Unfälle soll es im Jahr 2021 durch E-Scooters gegeben haben. Bild: keystone

2400 Unfälle

Wie viele Personen in der Schweiz mit einem E-Scooter verunfallen, lässt sich nicht schlüssig beantworten. Eine ausführliche Statistik gibt es nämlich nicht. Aber Zahlen der Schweizer Unfallversicherung (Suva) vom Jahr 2021 zeigen, dass es tausende sein dürfen. Genauer: 2400 Unfälle, berichtet die Suva gegenüber der «NZZ».

Zwar existieren Statistiken mit Daten des Schweizer Polizeikorps, die jährlich etwa über 200 Unfälle mit Beteiligungen eines E-Trottinetts umfasst. Die BfU ging jedoch stets von höheren Zahlen aus, da viele Vorfälle gar nicht erst registriert werden. Diesen Eindruck hat auch die Hochrechnung der Suva.

Auch für das Jahr 2022 gibt es keine genaue Statistik, berichtet die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage von watson. Die Unfälle mit E-Scooters sind nicht separat aufgelistet, sondern zusammen mit den E-Bikes. Laut der Unfallstatistik sind in 2022 23 Personen auf einem E-Bike getötet worden (2021: 17 Getötete) und 560 Personen wurden schwer verletzt.

Laut den Suva-Zahlen verunfallen vor allem Personen zwischen 25 und 44 Jahren. Männer häufiger als Frauen. Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) ereignen sich zudem 43 Prozent aller Unfälle bei Dämmerung oder in der Nacht.

Wenn E-Scooter-Fahrende den Unfall selbst zu verschulden haben, so ist in 36 Prozent der Fälle, Alkoholkonsum der Grund. Auch an den Kreuzungen braucht es ganz besondere Aufmerksamkeit: Denn wenn andere Verkehrsteilnehmende den Unfall verursachten, wurde in 63 Prozent der Fälle der Vortritt des E-Scooters missachtet.

Regeln beim E-Scooter fahren: 1. Die durch reine Motorenleistung erreichte Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h, die Tretunterstützung wirkt bis 25 km/h.

2. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Jugendliche bis 16 Jahre dürfen nur damit fahren, wenn sie den Mofa-Ausweis besitzen.

3. Ein Kontrollschild ist nicht erforderlich.

4. Seit 1. April 2022 müssen E-Trottinette mit Licht fahren – auch am Tag.

5. Ist ein E-Trottinett für den Verkehr zugelassen, gelten dieselben Regeln wie für Velos. Das heisst auch: Wer mit einem solchen E-Trottinett unterwegs ist, muss die Velowege und -streifen nutzen. Fahren auf dem Trottoir ist nur erlaubt, wenn das auch für Velos erlaubt ist.

quelle: bfu

