Jeff Bezos unterbricht «Captain Kirks» emotionale Rede, um Champagner herumzuspritzen

«Star Trek»-Schauspieler William Shatner war von seinem ersten Ausflug ins All überwältigt. Als er nach der Landung von seiner Erfahrung berichten möchte, wird er von Amazon-Gründer Jeff Bezos unterbrochen, der zuerst feierlich Champagner herumzuspritzen möchte.

Die «Star Trek»-Ikone William Shatner (90) ist erstmals wirklich ins All gestartet. Der kanadische Schauspieler hob am Mittwoch – etwas später als geplant – an Bord einer «New Shepard»-Raumkapsel der Firma von Amazon-Gründer Jeff Bezos von der westtexanischen Wüste aus zu einem rund zehnminütigen All-Ausflug ab.

Shatner, der vor allem mit seiner Rolle als «Captain Kirk» auf dem «Raumschiff Enterprise» berühmt wurde, ist damit nun der älteste jemals ins All gereiste Mensch der Raumfahrt-Geschichte.

Was aber ebenso für Schlagzeilen sorgte, war dieser Moment nach der Landung:

Während der sichtlich überwältigte Shatner versucht das soeben Erlebte in Worte zu fassen, hat Jeff Bezos anderes im Sinne. Inmitten von Shatners Erklärung wendet er sich ab, winkt eine Frau zu sich und ruft in befehlendem Ton: «Gib mir die Champagner-Flasche, komm her! Ich möchte eine.»

Sofort eilt die Frau zu ihm, während Shatner zu Boden blickt und sich am Kopf kratzt. Bezos scheint davon nichts mitzubekommen, greift nach der Flasche und fragt Shatner unbekümmert: «Hier. Willst du ein bisschen davon?»

Dieser winkt ab, seinen Blick noch immer auf den Boden gerichtet. Dann schüttelt Bezos die Champagner-Fasche kräftig, bevor er die Anwesenden unter Gejubel mit dem Inhalt besprüht.

Auf Twitter ist man über Jeff Bezos' Verhalten alles andere amüsiert. User Bryce Istre umschreibt den Moment in anderen Worten, um seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen:

Shatner: «Lass mich nach diesem Erlebnis meine innigsten, aufrichtigsten Emotionen teilen. Ich...»



Bezos: «Warte schnell, lass mich diese reichen Menschen mit Champagner abspritzen.»



KOMM SCHON, JEFF!



Auch dieser User findet Jeff Bezos Reaktion eher irritierend:

«Eine nicht reproduzierbare, spontane Offenbarung über die Zukunft und den Fortschritt der Menschheit vs. verwöhnte erwachsene Kinder mit Champagner.»

Andere wiederum konnten diesem Moment durchaus etwas Faszinierendes abgewinnen:

William Shatner dabei zu beobachten, wie er inmitten von Korken knallenden Milliardären einen poetischen Moment hat, ist so faszinierend.

Gifs und Bilder, welche ähnliche Champagner-Momente abbilden, liessen natürlich nicht lange auf sich warten:

Jeff Bezos, während William Shatner versucht, ihm von seinen tiefgründigen Gedanken zur Raumfahrt zu erzählen:

Nachdem der Jubel abgeklungen war, liess Bezos den 90-jährigen Shatner schliesslich doch noch zu Wort kommen. Bewegt bedankt sich dieser bei Bezos für die Möglichkeit ins All zu fliegen: «Was du mir gegeben hast, ist die tiefgreifendste Erfahrung, die ich mir vorstellen kann.»

Gemeinsam mit Shatner sind der frühere Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und die stellvertretende Chefin von Blue Origin, Audrey Powers, gestartet. Es ist der zweite bemannte Flug der Kapsel «New Shepard». Beim ersten im Juli war Bezos selbst mit an Bord, zusammen mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer.

