Verona Pooth hat eine neue Frisur – und jede Menge Reaktionen

Der TV-Star experimentiert gerne mit verschiedenen Looks. Nun hat Verona Pooth etwas ganz Neues gewagt. Dafür bekommt sie allerdings nicht nur Komplimente.

So sieht sie nicht mehr aus: Verona Pooth Bild: keystone

Mit langer dunkler Mähne wurde sie in den Neunzigerjahren berühmt und ihrem Look blieb Verona Pooth stets treu. Mal trägt sie die Haare etwas länger, mal zum Bob gestylt, mal lockig oder zum Zopf zusammengebunden. Doch so wie sie sich nun bei Instagram zeigt, haben ihre Fans die Moderatorin noch nie gesehen.

«Typveränderung für meine Thailand-Reise»

Verona hat sich einer «Typveränderung für meine Thailand-Reise» unterzogen, wie sie in ihrer Story verkündete. Für ein TV-Projekt geht es nach Asien und da musste eine neue Frisur her, erklärte die 54-Jährige und begab sich in die Hände von Profis. In einem Friseursalon wurden ihr unzählige kleine Zöpfe, sogenannte Braids, ins Haar geflochten und mit Extensions zusätzlich verlängert.

Eine aufwendige Technik, die ganze sechs Stunden lang dauerte, wie Verona in einem Video zeigt. Doch das Ergebnis überzeugte sie: «Ein wahres Kunstwerk», lobte der TV-Star den neuen Style, der laut der Expertin bis zu zwei Monate halten kann.

Nicht allen gefällt der neue Look

Bei Veronas rund 620'000 Follower sorgt der Look allerdings für geteilte Meinungen. «Steht dir unglaublich gut», «Du siehst toll aus» oder «Du kannst einfach alles tragen» sind nur einige der vielen Komplimente, die sich in der Kommentarspalte finden. Mehr als 3'500 Mal wurde zudem das «Gefällt mir»-Herz gedrückt.

Einige User können sich mit der Veränderung hingegen gar nicht anfreunden. «Keine gute Frisur für dich» oder «Das passt nicht zu dir» lauten Beiträge zu dem Post. Das bekräftigt auch eine Umfrage, die Verona in ihrer Story startete. Auf ihre Frage, wie die Fans den neuen Look finden, klickten fast 80 Prozent auf «Vorher war schöner», die Minderheit stimmte mit «super» ab.

