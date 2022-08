Das sind die zehn spektakulärsten Pools der Welt

Ein Pool mitten im Meer oder angelegt wie eine Lagune: Diese zehn öffentlichen Schwimmbäder bieten ein besonderes Badeerlebnis.

Ein Artikel von

Öffentliche Schwimmbäder sind rechteckig, eintönig und langweilig. Das ist zumindest häufig der erste Gedanke beim Blick auf das Schwimmbad um die Ecke. Doch das muss nicht sein.

Diese zehn spektakulären Pools überraschen mit ihrer Form, Umgebung oder ihrem Ambiente und sind noch dazu öffentlich. Denn nicht jeder schöne Pool muss zu einem teuren Hotel gehören.

«Bondi Baths» in der Tasmanischen See

Seit mehr als 100 Jahren gelten die «Bondi Baths» als historisches Wahrzeichen am Bondi Beach in Australien. Diese Schwimmbäder scheinen mitten im Tasmanischen Meer zu legen.

Manchmal brechen Wellen über den Beckenrand und landen in den «Bondi Baths». Das ist nicht weiter schlimm, denn sie sind so oder so mit Meerwasser gefüllt.

Trotzdem sind sie meist einen Hauch kühler als der nur durch ein paar kacheln getrennte Ozean.

«Bondi Baths» ein Wahrzeichen am Bondi Beach. Bild: shutterstock

Adresse: 1 Notts Avenue, Bondi Beach NSW 2026

Öffnungszeiten: montags, dienstags, mittwochs und freitags von 6 bis 18.30 Uhr; samstags und sonntags von 6.30 bis 18.30 Uhr, donnerstags ist die Anlage zur Reinigung geschlossen.

Eintritt: Erwachsene zahlen umgerechnet etwa 6.50 Euro, Kinder 4.50 Euro Eintritt

icebergs.com: Pool and Sauna: Open to the public all year around

«Krapfenwaldbad»: Blick über Wien und Weinfelder

Seit 1923 gehört das «Krapfenwaldbad» zum festen Bestandteil der österreichischen Haupstadt Wien. In einem von vier beheizten Becken können Besucher planschen, schwimmen und vor allem: die Aussicht über Wien geniessen.

Das Besondere: Das «Krapfenwaldbad» liegt auf einem Hügel oberhalb der Metropole.

Adresse: Krapfenwaldgasse 65-73, 1190 Wien, Österreich

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 19.30 Uhr, am Wochenende von 8 bis 19.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene zahlen 6.20 Euro Eintritt, Jugendliche 3.40 Euro und Kinder 2.10 Euro, Kleinkinder haben freien Eintritt.

wien.gv.at: Krapfenwaldlbad - Freibad der Stadt Wien

«Kastrup Søbad» mitten im Meer

Vor Kopenhagen mitten in der baltischen See im Öresund liegt das «Kastrup Søbad» (deutsch: Seebad Kastrup), das einen tollen Ausblick auf die Insel Saltholm und Schweden bietet.

Der hölzerne Kreis, der über einen Steg zu erreichen ist, gilt als architektonisches Juwel. Das Bad schützt zum einen vor dem Wind, zum anderen gibt es vor Ort im Sommer auch Umkleideräume, Toiletten, Duschen und Schliessfächer.

Adresse: Amager Strandvej 301, 2770 Kastrup

Öffnungszeiten: zwischen dem 15. Mai und dem 31. August ist das Bad täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet, vom 1. September bis 14. Mai montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 15 Uhr und am Wochenende von 8 bis 22 Uhr.

Eintritt: kostenlos

visitdenmark.de: Seebad Kastrup

«The Thermea Bath Spa»: entspannen wie die alten Römer

«The Thermea Bath Spa» liegt im westenglischen Bath, das schon aus seiner Historie heraus für sein Thermalbad bekannt ist. Die Hauptquelle der Stadt war bereits den Kelten bekannt.

Sogar die Römer errichteten hier im Jahr 43 einen Ort mit Badeanlagen nach römischem Vorbild. Ein beheizter Pool auf der Dachterrasse bietet einen herrlichen Ausblick, futuristische Bäder mit Whirlpool und natürlich heisses Wasser, das reich an Mineralien ist, locken Besucher aus aller Welt.

Ein Thermalbad mit Aussicht auf die englische Stadt Bath. Bild: imago

Adresse: Thermae Bath Spa, The Hetling Pump Room, Hot Bath Street, Bath, BA1 1SJ

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 21.30 Uhr, an besonderen Feiertagen von 9 bis 20 Uhr

Eintritt: je nach Paket kostet der Eintritt ab 45 Euro für eine Spa-Session

thermaebathspa.com: Allgemeine Informationen zum Bad

«Badeschiff» mitten in der Spree

In puncto Originalität schafft es auch das «Badeschiff» in Berlin in die Rangliste. Das Schiff mit dem rund 1'400 Quadratmeter grossen Becken liegt in Treptow in der Spree vor Anker.

Im Sommer können Sie hier nach dem Sonnenbaden an der Beach-Bar direkt ins kühle Nass abtauchen und haben dabei das Gefühl, direkt in der Spree zu schwimmen.

Im Winter bietet sich ein vorheriger Saunabesuch an. Ein futuristisches Dach hält die Kälte vom Containerschiff ab. Entspannter kann ein Grossstadtbesuch kaum sein.

Ein Pool direkt in der Spree. Bild: keystone

Adresse: Eichenstrasse 4, 12435 Berlin

Öffnungszeiten: variabel je nach Veranstaltung und Wetter, täglich neu im Ticketshop einsehbar

Eintritt: Tickets müssen vorab reserviert werden und kosten 7 Euro pro Person inklusive Sonnenliege

arena.berlin.de: Badeschiff

«Gellért Therme» gilt als besonders heilsam

Budapest ist auch für seine Quellen bekannt: Schliesslich entspringen den 118 natürlichen Thermalquellen der Stadt täglich 70 Millionen Liter 21 bis 78 Grad Celsius warmes Heilwasser.

Das Gebäude der «Gellért Therme» besteht bereits seit 1918, das Wissen um die heilende Wirkung des Wassers gibt es sogar seit dem 15. Jahrhundert. Die Therme ist das berühmteste Bad Budapests.

Der Komplex umfasst ganze sechs Thermalbäder. Einer der Pools blubbert sogar und soll an ein dekadentes Bad in Champagner erinnern.

Adresse: XI. Kelenhegyi út 4-6, Budapest

Öffnungszeiten: täglich von 6 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene zahlen unter der Woche umgerechnet rund 15 Euro Eintritt, an Feiertagen und Wochenenden umgerechnet 15.50 Euro, Kinder bis zwei Jahre zahlen keinen Eintritt

budapesthotelstart.com: Gellert Spa Baths

«Blaue Lagune» mit heilender Wirkung

Die «Blaue Lagune», Islands berühmtester Badeplatz, begeistert nicht nur durch die Farbe des Wassers, sondern auch durch positive Effekte für das Wohlbefinden und das Hautbild.

Das Gewässer in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik wird von einem Lavafeld umgeben, sodass die Temperaturen des Wassers auch im Winter zwischen 37 und 42 Grad Celsius bewegen. Rund um den See gibt es mittlerweile viel Infrastruktur und auch Garderoben und Duschen stehen zur Verfügung.

Adresse: Norðurljósavegur 9, 240 Grindavík, Island

Öffnungszeiten: täglich 9 bis 21 Uhr

Eintritt: je nach Paket kostet der Eintritt zwischen 59 und 412 Euro

bluelagoon.com: The Blue Lagoon

«Barton Springs Pool» heiliges Indianer-Bad

Auch der «Barton Springs Pool» in Austin, Texas, wird von natürlichen Quellen gespeist. Früher waren diese Quellen für die amerikanischen Ureinwohner heilig, da sie an eine heilende Wirkung des Wassers glaubten. Ein Sprung ins kühle Nass sollte verjüngen.

Heute ist das Schwimmbad umgeben von idyllischen Eichen und Pekannussbäumen und dem Zilker Metropolitan Park.

«Barton Springs Pool» soll eine heilige Wirkung haben. Bild: imago

Adresse: 2131 William Barton Dr. Austin, TX 78746

Öffnungszeiten: freitags bis mittwochs 5 bis 8 Uhr Schwimmen auf eigene Gefahr, 8 bis 22 Uhr bewachtes Schwimmen; donnerstags 5 bis 9 Uhr unbewacht, 9 bis 19 Uhr geschlossen und 19 bis 22 Uhr bewachtes Schwimmen

Eintritt: je nachdem, ob Sie vor Ort leben oder als Tourist baden wollen, unterscheiden sich die Preise: Ortsansässige Erwachsene zahlen umgerechnet etwa 5 Euro Eintritt, Touristen 9 Euro, ortsansässige Kinder und Senioren zahlen rund 2 Euro, Touristenkinder zahlen 4 Euro, Senioren 5 Euro, für Kinder unter einem Jahr ist der Eintritt frei.

austintexas.gov: Barton-Springs-Pool

Venedig in Florida im «Coral Gables Venetian Pool»

Der «Coral Gables Venetian Pool» in Florida ist handgefertigt, jadegrün und erinnert an eine Lagune. Jeden Abend wird das seit 1923 bestehende Schwimmbad mit Quellwasser aufgefüllt.

Zusätzlich zu höhenartigen Grotten bietet der Pool zwei Wasserfälle und wirkt so besonders einzigartig.

Bild: imago

Adresse: Venezianischer Pool, 2701 de Soto Boulevard, Coral Gables, FL 33134

Öffnungszeiten: montags ist der Pool geschlossen, dienstags bis freitags von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 16.30 Uhr

Eintritt: Erwachsene Touristen zahlen umgerechnet rund 21 Euro Eintritt, Kinder bis zwölf Jahre 16 Euro. Wenn Sie Einwohner sind, zahlen Sie als Erwachsener 6.50 Euro und als Kind 5.50 Euro.

coralgables.com: Venetian Pool

Olympisches Schwimmen im «Piscine Olympique d'Antigone»

Im «Piscine Olympique d'Antigone» in Montpellier, Frankreich, begrüssen Sie gleich zwei Heldinnen der griechischen Sage: Antigone und Venus. So heissen die beiden Pools des Schwimmbads.

Während Antigone mehr den sportlichen Ehrgeiz ansprechen soll (hier trainiert die französische Olympia-Elite), können Besucher der Venus Whirlpool und Sonnenterrasse geniessen. Ausserdem gibt es hier die wohl schickste Wasserrutsche der Welt.

Im «Piscine Olympique d'Antigone» traniert die französische Elite. Bild: imago

Adresse: 195 avenue Jacques Cartier, Antigone, 34000 Montpellier

Öffnungszeiten: werktags von 9 bis 21.30 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr, sonntags von 19 bis 13.15 Uhr und von 15 bis 19 Uhr

Eintritt: Erwachsene zahlen 5.30 Euro, Kinder 2.80 Euro, Kinder unter drei Jahren zahlen keinen Eintritt

montpellier-france.com: Piscine Olympique d'Antigone

((aja,sms,t-online ))