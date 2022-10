Libanon bald ohne Präsident und Regierung

Der Libanon steuert mit dem Abschied des bisherigen Präsidenten Michel Aoun nach sechsjähriger Amtszeit auf eine Zeit ohne Staatschef und Regierung zu. Der 89-Jährige verliess seinen Präsidialpalast in Beirut am Sonntag. Hunderte Anhänger versammelten sich auf der Strasse. Die Nachfolge ist immer noch offen, weil die führenden Parteien des krisengeschüttelten Mittelmeer-Landes in einem bitteren Machtkampf stecken. Aouns Amtszeit läuft nach sechs Jahren an diesem Montag um Mitternacht aus.

Drei Verletzte bei Schüssen vor Fast-Food-Restaurant – Fahndung

Drei Menschen wurden durch Schüsse verletzt, darunter ein Mann schwer, der zunächst in Lebensgefahr schwebte: Vor einem gut gefüllten Fast-Food-Restaurant in Oberhausen ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen plötzlich eskaliert. Zunächst kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Dann soll ein 51-jähriger Mann mit einer scharfen Schusswaffe bei dem Treffen im Aussenbereich gefeuert haben. Ein 49-jähriger Mann erleidet dabei einen Bauchschuss. Einer 47-jährigen Frau wird ins Bein und einem 28-jährigen Mann in den Arm geschossen. Der mutmassliche Schütze flieht den ersten Erkenntnissen zufolge in einem Auto. Rettungskräfte bringen die Verletzten in Krankenhäuser.