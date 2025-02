Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, hat per Brief abgestimmt. So sagt ein Sprecher gegenüber dem «Stern» und «n-tv»: «Frau Weidel musste sich für die Briefwahl entscheiden, da sie sich heute lange vor der ersten Prognose mit ihrem Team in Berlin austauschen wird und die Entfernung zwischen Überlingen am Bodensee und der Hauptstadt sehr weit ist».



Damit handelt Weidel entgegen der Warnungen des Co-Parteivorsitzenden der AfD, Tino Chrupalla, der sich immer wieder gegen die Briefwahl ausgesprochen hat. Im September forderte dieser noch, die Briefwahl zu verbieten.



Zudem sorgten Weidels Wohnsitze immer wieder für Diskussionen. Denn Weidel wohnt in Einsiedeln in der Schweiz, ist aber in Überlingen am Bodensee gemeldet und arbeitet in Berlin. (nzu)