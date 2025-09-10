wechselnd bewölkt15°
Polen-Liveticker: Russische Drohne dringt bis in Zentrum Polens vor

Liveticker

Hinweise auf gezielte Luftraumverletzung +++ Russische Drohne im Zentrum Polens

Polen hat nach eigenen Angaben zehn russische Drohnen über polnischem Territorium abgeschossen. Die neusten Entwicklungen im Liveticker.
10.09.2025, 10:0510.09.2025, 10:20
  • Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Ukraine sind Drohnen in den Luftraum Polens eingedrungen.
  • Eine Drohne drang bis ins Zentrum Polens vor.
  • Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bezeichnet den Vorfall als «sehr schwere Provokation».
10:20
Kallas: Hinweise auf gezielte Luftraumverletzung in Polen
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum gibt es nach EU-Angaben Anzeichen für ein planmässiges Vorgehen Moskaus. «Vergangene Nacht haben wir in Polen die schwerwiegendste Verletzung des europäischen Luftraums durch Russland seit Beginn des Krieges erlebt, und Hinweise deuten darauf hin, dass sie absichtlich erfolgte und nicht versehentlich», teilte die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas mit. (sda/dpa)
10:04
Russische Drohne fast 300 Kilometer weit nach Polen vorgedrungen
Die polnische Luftwaffe schoss eine russische Drohne über Mniszkow ab, das sich in der Mitte Polens befindet. Dies berichtet das polnische Newsportal RMF24. Die Drohne sei fast 300 Kilometer weit innerhalb Polens vorgedrungen.

9:45
Polens Verteidigungsminister zu Drohnen: «Schwere Provokation»
Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz hat das Eindringen von mehr als einem Dutzend russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als sehr schwere Provokation bezeichnet.

Er sei in ständigem Kontakt mit seinen Amtskollegen in den Bündnisstaaten, sagte er am Morgen vor Journalisten. «Wir haben die Situation unter Kontrolle», versicherte er.

Flugzeuge der polnischen Luftwaffe hatten die Drohnen in der Nacht abgeschossen. Die Suche nach den Trümmerteilen läuft.

Innenminister Tomasz Siemoniak rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und die Mitteilungen der Behörden aufmerksam zu verfolgen. Gleichzeitig warnte er davor, sich von Emotionen, Manipulation und Desinformation überwältigen zu lassen. Auch Regierungschef Donald Tusk hatte in seiner Stellungnahme nach einer Krisensitzung vor russischer Desinformation in sozialen Medien gewarnt. (sda/dpa)
9:44
Selenskyj: Äusserst gefährlicher Präzedenzfall für Europa
Nach dem Abschuss mehrerer Drohnen im polnischen Luftraum hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine starke Reaktion gefordert. Moskau teste immer die Grenzen des Möglichen und bleibe, wenn es keine starke Reaktion gebe, auf einer neuen Eskalationsstufe.

Das schrieb er in sozialen Medien. Selenskyj sprach von einem «äusserst gefährlichen Präzedenzfall für Europa». Seinen Informationen nach drangen mindestens acht russische Drohnen iranischer Bauart in den polnischen Luftraum ein. Auch nach Angaben der polnischen Regierung stammen die abgeschossenen Drohnen aus Russland.

Selenskyj warnte, wenn Massnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken. (sda/dpa)
Polen schiesst 10 russische Drohnen ab – das wissen wir
Polen schiesst 10 russische Drohnen ab – das wissen wir
Während russischer Luftangriffe gegen die Ukraine hat Polens Luftwaffe Drohnen zerstört, die in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen waren.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf ukrainische Ziele sind laut polnischen Angaben mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen. Polen hat zehn davon abgeschossen. Die Übersicht:
