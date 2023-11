1400 bandeiras de Israel foram colocadas na praia de Copacabana - RJ em homenagem as vítimas do Ataque do Hamas dia 07 💕🙏🏼 pic.twitter.com/xhv4DnmPhb — Desiree Rugani (@desireerugani) November 7, 2023

Am weltberühmten Copacabana-Strand in Rio de Janeiro sind einen Monat nach dem Grossangriff der islamistischen Hamas auf Israel zum Gedenken an die Opfer Israelflaggen aufgestellt worden. Insgesamt 1400 Flaggen sollen symbolisch für die 1400 Opfer in Israel stehen, wie der stellvertretende Botschafter von Israel in Brasilien auf der Plattform X am Dienstag mitteilte. Zusätzlich wurden Bilder von Kindern aufgestellt, die im aktuellen Nahostkonflikt entführt worden sein sollen. Die Gedenkveranstaltung wurde von der brasilianischen Nichtregierungsorganisation (NGO) Rio de Paz organisiert.Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer Gruppen bei Massakern und Angriffen im israelischen Grenzgebiet mehr als 1400 Menschen getötet und zahlreiche Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Mindestens 240 Menschen befinden sich weiter in der Gewalt der dort herrschenden Hamas. Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums auf mehr als 10 300 gestiegen. Die Zahlen lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.Die NGO hat in der Vergangenheit mehrere solcher Aktionen durchgeführt. So wurden beispielsweise während der Corona-Pandemie Grabkreuze, Luftballons oder auch Leichensäcke, die symbolisch für die Todesopfer der Pandemie standen, am Strand von Copacabana aufgestellt. (sda/dpa)