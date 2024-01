Mehrere Tausend Menschen haben bei einer Demonstration in der israelischen Metropole Tel Aviv den Rücktritt von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gefordert. Redner der Kundgebung am Samstagabend warfen seiner Regierung vor, nicht genügend zu tun, um die zu Beginn des Gaza-Kriegs von Terroristen der Hamas in den Gazastreifen verschleppten Geiseln wieder nach Hause zu bringen.



Am Sonntag wird der Krieg seit 100 Tagen andauern. Am 7. Oktober hatten Hamas-Terroristen im israelischen Grenzgebiet ein Massaker verübt, dem 1200 Menschen zum Opfer fielen. Dabei entführten die Terroristen rund 240 Menschen in den Gazastreifen. Während einer Feuerpause wurden 105 Geiseln freigelassen, im Gegenzug für 240 palästinensische Häftlinge.



Vorwurf: Sicherheit vernachlässigt

Ministerpräsident Netanjahu musste nach dem Hamas-Überfall im Oktober einen starken Einbruch seiner Popularität hinnehmen. In der Öffentlichkeit wirft man ihm vor, die Vorbereitungen der Sicherheitskräfte auf einen derartigen Angriff vernachlässigt zu haben.



Netanjahu habe eine fragwürdige Regierungskoalition mit ultra-religiösen und extremistischen Parteien gebildet, lauten die Vorwürfe. Mit diesen Partnern wollte er eine heftig umstrittene Justizreform durchboxen, gegen die es im vergangenen Jahr immer wieder Massenproteste gab. Die Reform scheiterte zu Beginn dieses Jahres an einem Urteil des Obersten Gerichts.

Bild: IMAGO/OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL/imago

Benjamin Netanjahu bei einem früheren Truppenbesuch.



Auch in anderen israelischen Städten gingen am Samstagabend Menschen gegen Netanjahu auf die Strasse. In den Küstenstädten Haifa und Caesarea demonstrierten jeweils rund 1000 Menschen, wie israelische Medien berichteten.



(sda/dpa)