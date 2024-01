Nasa stellt schnellsten Passagierjet der Welt vor

Von New York nach London während eines Fussballspiels: Die NASA will die 5600 Kilometer in 90 Minuten schaffen – mit dem schnellsten Flugzeug der Welt.

Markus Abrahamczyk, Dorothea Meadows / t-online

Geplanter Nasa-Überschallflieger: Er soll doppelt so schnell sein wie die Concorde, die vor zwei Jahrzehnten ausser Dienst gestellt wurde. Im Vergleich zu den heutigen grossen Passagierflugzeugen (Reisegeschwindigkeit etwa 1000 km/h) wäre das neue Flugzeug sogar fünfmal schneller. Bild: Nasa

Die US-Flug- und Raumfahrtbehörde Nasa arbeitet an einem Überschall-Passagierflugzeug, das eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 4 erreichen soll – ganz ohne Knalleffekt. Das entspricht fast 5000 km/h. Damit würde es sowohl die berühmte Concorde als auch das Spionageflugzeug Lockheed SR-71 Blackbird (3540 km/h) deutlich übertreffen. Am Freitag soll der Flieger vorgestellt werden, wie die Nasa mitteilt.

Von Überschallknall auf Überschallpuff

«Die von Lockheed Martin gebaute X-59 ist das Herzstück der Quesst-Mission der Nasa, die den Schall erforschen und dazu beitragen soll, den durch Überschallflüge verursachten Überschallknall auf einen Überschallpuff zu reduzieren» schreibt die Raumfahrtbehörde und lädt zur Party ein. «Die X-59 soll am 12. Januar aus dem Skunk-Works-Hangar des Unternehmens in Palmdale, Kalifornien, rollen.»

Man könne zwar keine Snacks für den grossen Tag zur Verfügung stellen, wäre aber froh, wenn sich auf der ganzen Welt «watch parties» (zu deutsch: Feierlichkeiten beim gemeinsamen Anschauen) «in Klassenzimmern, von zu Hause oder von einem anderen Ort» bilden würden. Immerhin handele es sich um einen «Meilenstein der Luftfahrtgeschichte», so die Nasa.

Wie genau kann ich das Rollout sehen? Die «Startzeremonie» der X-59 wird am 12. Januar 2024 ab 22 Uhr Schweizer Zeit live auf dem Streaming-Dienst NASA+ übertragen. Die Veranstaltung kann auch über die NASA-App, auf YouTube und auf der Website der Behörde live übertragen.

Viele Länder verbieten Überschallflüge

Ein Flug von New York nach London würde mit diesem Tempo weniger als eineinhalb Stunden dauern. Bislang sind es acht bis neun Stunden. Solche Geschwindigkeiten sind natürlich eine gewaltige technische Herausforderung – aber auch eine rechtliche.

Denn wegen des berühmten Überschallknalls, der beim Durchbrechen der Schallgeschwindigkeit entsteht, sind Überschallflüge in vielen Ländern nicht erlaubt. So auch in den USA, wo Überschallflüge für die zivile Luftfahrt verboten sind. Forscher arbeiten jedoch seit Jahrzehnten an der Entwicklung von Technologien, die den Überschallknall eindämmen können. Auch die Nasa selbst forscht in ihrer Quest-Mission an der Entwicklung eines leisen Überschallflugzeugs.

Transozeanische Routen als Lösung

Eine weitere Lösung sind transozeanische Flüge. Denn über dem Atlantik oder dem Pazifik gelten keine Überschallknall-Verbote und somit auch keine Tempolimits. Die Nasa hat 50 Routen ermittelt, auf denen ihr Flugzeug eingesetzt werden könnte. Das gab sie kürzlich bei der Präsentation ihrer Pläne bekannt.

Dabei verriet sie auch die kommenden Schritte: Zunächst werde man Verträge mit Luft- und Raumfahrtunternehmen abschliessen, um die Entwicklung des Überschallflugzeugs voranzutreiben. Der US-Flugzeuggigant Boeing wird ein Team leiten, das mit hochspezialisierten Unternehmen wie Exosonic, GE Aerospace und Rolls-Royce North American Technologies zusammenarbeitet. Ein weiteres Team wird vom Rüstungskonzern Northrop Grumman geleitet.

Wann der neue Überschallflieger zu seinem Jungfernflug abhebt, ist derzeit völlig unklar. Es könnte aber noch eine Weile dauern. Allein die ersten Verträge, um die Entwicklung des Konzepts voranzubringen, haben eine Laufzeit von zwei Jahren.

