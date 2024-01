Rakete zum Mond gestartet – die wichtigsten Fragen und Antworten

Neben einigem Equipment der Nasa befindet sich an Bord ein kleiner Rover der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania (USA). Er soll der erste US-Roboter auf dem Mond werden.

Bei «Peregrine Mission One» handelt es sich um einen kommerziellen Flug des privaten US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens Astrobotic Technology. Das Landemodul «Peregrine» (englisch für «Wanderfalke») ist am Montagmorgen um 8.18 Uhr unserer Zeit mithilfe einer «Vulcan»-Rakete des Unternehmens United Launch Alliance von Cape Canaveral in Florida abgehoben.

Nach der Weihnachtsruhe will die Lokführergewerkschaft GDL von Mittwoch bis Freitag streiken – wenn auf den Strassen mit starken Behinderungen durch Bauernproteste gerechnet wird. Die Bahn rechnet mit grossen Auswirkungen und hofft auf eine schnelle Entscheidung eines Gerichtes.

Die Deutsche Bahn geht davon aus, dass der Lokführerstreik in dieser Woche Millionen Fahrgäste trifft. Das Unternehmen kündigte für Mittwoch bis Freitag einen Notfahrplan mit stark eingeschränktem Angebot an. «Für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden», teilte das Unternehmen am Sonntagabend mit. Zugleich will die Bahn gerichtlich gegen den Streik vorgehen.