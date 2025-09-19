Beim neuen längsten Flug der Welt sitzt man bis zu 29 Stunden im Flugzeug. bild: AFP

Neuer Rekord: Längster Flug der Welt geht länger als einen Tag

Eine chinesische Fluggesellschaft plant den Start der weltweit längsten Passagierflugverbindung. Wer an Bord geht, muss sich auf bis zu 29 Stunden Flugzeit einstellen – ein neuer Rekord in der Luftfahrtgeschichte.

«Please fasten your seatbelt» – im Dezember steht ein neuer Weltrekord in der Luftfahrt bevor: China Eastern Airlines wird die längste Direktverbindung der Welt aufnehmen. Der Flug geht von Shanghai bis nach Buenos Aires in Argentinien und misst fast 19'700 Kilometer – das sind rund 4300 Kilometer mehr als der bisherige Rekordhalter. Das berichtet die Bild.



Direkt heisst nicht Non-Stop

Ein Direktflug bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es keinen Zwischenstopp gibt: Die Boeing 777 legt auf dem Weg eine Pause in Auckland, Neuseeland, ein – dort wird getankt und das Flugzeug technisch überprüft. Die Passagiere müssen währenddessen an Bord bleiben. Die gesamte Reisezeit von Shanghai nach Buenos Aires beträgt mit Zwischenstopp rund 25 Stunden und 30 Minuten. Auf dem Rückflug nach China dauert es wegen ungünstiger Winde sogar bis zu 29 Stunden. Die Preise starten in der Economy-Class bei etwa 1400 Franken, ein Ticket in der Business-Class kann über 4000 Franken kosten.

Die bisherigen Rekordhalter unter den längsten Flügen der Welt müssen nun zurücktreten. Hier ein Überblick über die bislang längsten Flüge weltweit:



