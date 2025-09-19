sonnig20°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Neuer Rekord: Längster Flug der Welt der China Eastern Airlines

Beim neuen längsten Flug der Welt sitzt man bis zu 29 Stunden im Flugzeug.
Beim neuen längsten Flug der Welt sitzt man bis zu 29 Stunden im Flugzeug.bild: AFP

Neuer Rekord: Längster Flug der Welt geht länger als einen Tag

Eine chinesische Fluggesellschaft plant den Start der weltweit längsten Passagierflugverbindung. Wer an Bord geht, muss sich auf bis zu 29 Stunden Flugzeit einstellen – ein neuer Rekord in der Luftfahrtgeschichte.
19.09.2025, 11:5519.09.2025, 11:55

«Please fasten your seatbelt» – im Dezember steht ein neuer Weltrekord in der Luftfahrt bevor: China Eastern Airlines wird die längste Direktverbindung der Welt aufnehmen. Der Flug geht von Shanghai bis nach Buenos Aires in Argentinien und misst fast 19'700 Kilometer – das sind rund 4300 Kilometer mehr als der bisherige Rekordhalter. Das berichtet die Bild.

Direkt heisst nicht Non-Stop

Ein Direktflug bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es keinen Zwischenstopp gibt: Die Boeing 777 legt auf dem Weg eine Pause in Auckland, Neuseeland, ein – dort wird getankt und das Flugzeug technisch überprüft. Die Passagiere müssen währenddessen an Bord bleiben. Die gesamte Reisezeit von Shanghai nach Buenos Aires beträgt mit Zwischenstopp rund 25 Stunden und 30 Minuten. Auf dem Rückflug nach China dauert es wegen ungünstiger Winde sogar bis zu 29 Stunden. Die Preise starten in der Economy-Class bei etwa 1400 Franken, ein Ticket in der Business-Class kann über 4000 Franken kosten.

Die bisherigen Rekordhalter unter den längsten Flügen der Welt müssen nun zurücktreten. Hier ein Überblick über die bislang längsten Flüge weltweit:

1 / 12
Ranking längste Flüge der Welt

New York JFK nach Singapur

Distanz: 15'349 km
Flugzeit: 18 Stunden 50 Minuten
Fluggesellschaft: Singapore Airlines mit Airbus A350
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Mehr zum Thema:

Schweizer fliegen zu 80 Prozent innerhalb Europas – das sind die beliebtesten Reiseziele
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lustige Willkommens-Schildern am Flughafen
1 / 26
Lustige Willkommens-Schildern am Flughafen
Vermutlich hat Mokie sich direkt wieder umgedreht, als er das gesehen hat.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss-Flugzeug spuckt auf Piste in Boston Flammen und muss Start abbrechen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Die USA: The land of the not-so-free speech
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
Ben & Jerry's künftig ohne Jerry
Die Glacemarke Ben & Jerry's verliert nach fast einem halben Jahrhundert einen ihrer Mitgründer. Jerry Greenfield gab seinen Rückzug bekannt – mit dem Vorwurf, der Eigentümerkonzern Unilever habe politische Aktivitäten unterbunden.
Zur Story