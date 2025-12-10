Wohnhaus stürzt in Marokko ein – bereits 22 Tote

Rettungskräfte nahmen die Bergungsarbeiten in der Nacht auf Mittwoch auf. Bild: keystone

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Marokko ist die Zahl der Toten auf 22 angestiegen. Darunter seien auch Kinder, sagte ein Beamter der staatlichen Nachrichtenagentur MAP. 16 Menschen seien verletzt worden. Die Behörden hätten Ermittlungen eingeleitet.

Das vierstöckige Gebäude in der Stadt Fes, in der acht Familien gewohnt hätten, sei in der vergangenen Nacht eingestürzt. Die Ursache war zunächst unklar. Teils wurde berichtet, dass zwei Häuser eingestürzt seien. Sicherheitskräfte und Zivilschützer suchten in den Trümmern nach Opfern, wie MAP berichtete. Die Gegend wurde abgesperrt und die Bewohner umliegender Häuser wurden in Sicherheit gebracht.

Fez ist nach Casablanca und der Hauptstadt Rabat die drittgrösste Stadt des Landes. Im September kam es in Marokko in mehreren Städten zu Protesten der jungen Generation, die gegen die schlechte öffentliche Versorgung unter anderem bei Gesundheit und Bildung demonstrierten.

Die Infrastruktur in vielen Teilen Marokkos muss dringend erneuert werden. Weil Gebäude veraltet sind und Vorschriften nicht streng durchgesetzt werden, kam es schon zuvor zu tödlichen Einstürzen. (sda/dpa)