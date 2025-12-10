recht sonnig
DE | FR
burger
International
Marokko

Wohnhaus stürzt in Marokko ein – bereits 22 Tote

Wohnhaus stürzt in Marokko ein – bereits 22 Tote

10.12.2025, 16:2110.12.2025, 16:21
Rescue workers and residents search for survivors amid the wreckage of two collapsed buildings in Fez, Morocco, Tuesday, Dec. 9, 2025. (AP Photo/Ahmed Alaoui Mrani) Morocco Fez Building Collapse
Rettungskräfte nahmen die Bergungsarbeiten in der Nacht auf Mittwoch auf.Bild: keystone

Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Marokko ist die Zahl der Toten auf 22 angestiegen. Darunter seien auch Kinder, sagte ein Beamter der staatlichen Nachrichtenagentur MAP. 16 Menschen seien verletzt worden. Die Behörden hätten Ermittlungen eingeleitet.

Das vierstöckige Gebäude in der Stadt Fes, in der acht Familien gewohnt hätten, sei in der vergangenen Nacht eingestürzt. Die Ursache war zunächst unklar. Teils wurde berichtet, dass zwei Häuser eingestürzt seien. Sicherheitskräfte und Zivilschützer suchten in den Trümmern nach Opfern, wie MAP berichtete. Die Gegend wurde abgesperrt und die Bewohner umliegender Häuser wurden in Sicherheit gebracht.

Fez ist nach Casablanca und der Hauptstadt Rabat die drittgrösste Stadt des Landes. Im September kam es in Marokko in mehreren Städten zu Protesten der jungen Generation, die gegen die schlechte öffentliche Versorgung unter anderem bei Gesundheit und Bildung demonstrierten.

Die Infrastruktur in vielen Teilen Marokkos muss dringend erneuert werden. Weil Gebäude veraltet sind und Vorschriften nicht streng durchgesetzt werden, kam es schon zuvor zu tödlichen Einstürzen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dänischer Spender zeugt fast 200 Kinder – Jahre später folgt die böse Überraschung
Weltweit sind fast 200 Kinder mit dem Sperma eines dänischen Spenders gezeugt worden, der eine das Krebsrisiko erhöhende Genmutation trägt. Insgesamt seien mindestens 197 mit dem Sperma des Mannes gezeugte Kinder zur Welt gekommen, bevor die Samenbank die gefährliche Genmutation festgestellt habe.
Zur Story