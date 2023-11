Video: twitter/@harrylow49

BBC-Reporter wird bei Live-Schalte bestohlen

Er zögerte nur kurz, dann berichtete er weiter. Dabei hatte ein Reporter der BBC etwas Besonderes bei einer Live-Schalte beobachtet.

Thomas Wanhoff / t-online

Harry Low war am Dienstag von seinem Arbeitgeber BBC losgeschickt worden, um über die Auswirkungen der schweren Regenfälle in der britischen Hauptstadt London zu berichten. In einer Live-Schalte schilderte er die aktuelle Lage aus Mortlake Monday, einem Vorort der Metropole.

Vor laufender Kamera gab er zunächst seine Eindrücke wieder. Dann spielte die Regie zu seinem Ton Bilder vom Tag ein, die überflutete Strassen zeigten und ein Interview mit einem Anwohner. Als dann die Liveübertragung fortgesetzt wurde, sagte Low wenige Sekunden lang kein Wort, schaute aber in die Kamera, ohne eine Miene zu verziehen – und sprach dann weiter. Erst später lüftete er das Geheimnis für die Pause: Er hatte gesehen, wie seine Tasche gestohlen wurde – blieb aber auf Sendung.

Lob in sozialem Netzwerk: «Sehr professionell»

«Das erste Mal in meiner Karriere – meine Tasche mitten in meiner Liveübertragung gestohlen», schrieb er auf X (vormals Twitter), und fügte einen Ausschnitt der Live-Sendung hinzu. «Sehr professionell, weiterzumachen», schrieb ein Kommentator unter den Beitrag.

Auf den Fernsehbildern ist der Diebstahl selbst nicht zu sehen, die Tasche lag offenbar ausserhalb des Bildbereichs. Low sagte auch nicht, was sich in der Tasche befunden hat. Nach einem Bericht der «New York Post» sei der Dieb bislang nicht geschnappt worden.

Low ist nicht der einzige Reporter, der im Dienst beraubt wurde. Im August wurden zwei US-Reporter während eines Berichts über Raubüberfälle von drei Männern mit Sturmhauben und Waffen beraubt. In Brasilien wurde vor drei Jahren ein Journalist während eines Live-Berichts mit einem Messer bedroht.