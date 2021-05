International

Medizin

Verwechslung in Österreich: Ärzte amputieren Patienten das falsche Bein



Verwechslung in Österreich: Ärzte amputieren Patienten das falsche Bein

Einem 82-jährigen Patienten ist in einer Klinik in Österreich das falsche Bein amputiert worden. Dem Mann hätte eigentlich das linke Bein abgenommen werden sollen, teilte das Klinikum Freistadt am Donnerstag mit.

Kurz vor der Operation am Dienstag sei aber die falsche Gliedmasse markiert worden. Es handle sich um einen «tragischen Behandlungsfehler». Die Verwechslung sei beim Verbandwechsel entdeckt worden.

Bild: Shutterstock

Dem Patienten muss nun auch das zweite Bein entfernt werden. Die oberösterreichische Gesundheitsholding hat umfassende Aufklärung angekündigt. Die Staatsanwaltschaft soll eingeschaltet werden.

Der Patient hat laut Gesundheitsholding viele Erkrankungen. Beide Beine seien davon betroffen, eines davon so stark, dass eine Oberschenkelamputation notwendig geworden sei. «Leider passierte durch eine Verkettung unglücklicher Umstände der Fehler», hiess es in einer Pressemitteilung.

Dem Patienten und seinen Angehörigen sei psychologische Hilfe angeboten worden. «Wir versichern, dass wir alles daransetzen, den Fall aufzuklären, alle internen Abläufe zu überprüfen und zu hinterfragen», hiess es. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rektale Fremdkörper 1 / 26 Rektale Fremdkörper In die Bar statt zum Arzt. Sprechstunde mal anders Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter