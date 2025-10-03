Krawalle nach Demo in Mexiko-Stadt – über 100 Verletzte

Mehr «International»

Bei schweren Krawallen am Jahrestag des Studentenmassakers von 1968 sind in Mexiko-Stadt über 100 Menschen verletzt worden. Vermummte warfen Brandsätze auf die Polizeibeamten und griffen sie mit Hämmern und Steinen an. Schaufenster wurden eingeschlagen und Geschäfte geplündert. Die Polizei setzte Tränengas ein. An den Krawallen waren nach Polizeiangaben rund 350 Menschen beteiligt. 1500 Polizisten waren im Einsatz.

Vor 57 Jahren wurden Studenten bei einem Protest vom mexikanischen Militär mit Gewalt niedergeschlagen. Bild: keystone

Rund 10'000 Demonstranten hatten sich zuvor friedlich an dem Gedenkmarsch für das Massaker von Tlatelolco beteiligt. Am 2. Oktober 1968 hatten Soldaten wenige Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Mexiko-Stadt einen Studentenprotest blutig niedergeschlagen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden dabei über 300 Menschen getötet. Offiziell wurden jedoch 37 Todesopfer dokumentiert.

Nach offiziellen Angaben wurden bei den Ausschreitungen am Donnerstag im historischen Zentrum der mexikanischen Hauptstadt 123 Menschen verletzt. Unter den 94 verletzten Polizisten waren auch drei Schwerverletzte. (sda/dpa)