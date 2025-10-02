sonnig13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Infantino äussert sich zu möglichem Israel-Ausschluss

epa12317289 FIFA President Gianni Infantino speaks to the media following a meeting with US President Donald Trump at the White House, Washington, DC, USA, 22 August 2025. FIFA has announced the draw ...
FIFA-Präsident Gianni Infantino äusserte sich zu einem möglichen Ausschluss von Israel.Bild: keystone

Infantino über möglichen Israel-Ausschluss: «Kann geopolitische Probleme nicht lösen»

FIFA-Präsident Gianni Infantino lehnt eine politische Einmischung des Fussball-Weltverbands in Konflikte und Kriege ab, setzt aber auf die vereinende Kraft des Sports zur Überwindung solcher Krisen.
02.10.2025, 17:4202.10.2025, 17:42

«Die FIFA kann geopolitische Probleme nicht lösen, aber sie kann und muss den Fussball weltweit fördern, indem sie seine vereinenden, erzieherischen, kulturellen und humanitären Werte nutzt», wurde der Schweizer nach einer Sitzung des FIFA-Councils in Zürich in einer Pressemitteilung zitiert.

Kein Israel-Ausschluss

Infantinos Worte seien speziell auf die Situation im Gaza-Krieg bezogen, teilte die FIFA mit. Ein von Teilen der UEFA-Führung zuletzt angeblich geforderter Ausschluss Israels wegen des Vorgehens im Gazastreifen kommt für Infantino somit offenbar nicht infrage.

Dos Peretz IsraelDan Biton Israel celebrates after scoring his teams second goal during the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qualifier 2028 match between Israel 4-5 Italy at Nagyerdei S ...
Zuletzt wurde bei der UEFA über den Ausschluss von Israel diskutiert.Bild: www.imago-images.de

«Bei der FIFA setzen wir uns dafür ein, die Kraft des Fussballs zu nutzen, um Menschen in einer gespaltenen Welt zusammenzubringen. Unsere Gedanken sind bei denen, die unter den vielen Konflikten weltweit leiden. Die wichtigste Botschaft, die der Fussball derzeit vermitteln kann, ist die des Friedens und der Einheit», sagte Infantino.

USA verweigern WM-Teilnehmer die Einreise zur Auslosung
Die USA sollen der iranischen Delegation Verbandsangaben zufolge die Einreise zur WM-Auslosung verweigert haben. Dies sagte der Sprecher des iranischen Fußballverbands (FFI), Amir-Mehdi Alawi, laut der Tageszeitung «Shargh». Betroffen seien unter anderem Verbandspräsident Mehdi Tadsch, Cheftrainer Amir Ghalenoei und sieben weitere Funktionäre.

Nun wolle der Verband versuchen, über Fifa-Präsident Gianni Infantino die Entscheidung zu revidieren. Man hoffe, dass das Verbot in den kommenden zwei Wochen aufgehoben werde. Die Auslosung findet am 5. Dezember in Washington statt, die Endrunde im kommenden Jahr dann in den USA, Kanada und Mexiko. Die Fifa verwies auf Anfrage auf die mit der US-Regierung getroffenen Vereinbarungen und geht derzeit davon aus, dass die Iraner einreisen dürfen. (riz/tonline)

Gespräche mit Kontinentalchefs

Der Walliser hob demnach auch die Kommunikation mit den Spitzen der Kontinentalverbände hervor. Im europäischen Funktionärszirkel war zuletzt ein Bann der israelischen Fussballer zumindest diskutiert worden. Ein möglicher Entscheid darüber wurde allerdings nach dem jüngsten von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Friedensplan auf unbestimmte Zeit verschoben, wie mehrere Medien wie die englische Zeitung «The Times» berichteten.

Ein Ausschluss Israels zum jetzigen Zeitpunkt hätte auch das Ende der Chancen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada für Israel zur Folge. Die US-Regierung hatte sich eindeutig gegen einen Ausschluss ausgesprochen und damit für die FIFA und ihren Präsidenten den Ton vorgegeben. (riz/sda/dpa)

Warten auf Trump – deshalb verlegt die UEFA die Entscheidung zu einem Ausschluss Israels
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Rekordspieler der Schweizer Nati
1 / 28
Die Rekordspieler der Schweizer Nati

1905 trug die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft ihr erstes Spiel aus. Diese Akteure liefen 75 Mal oder öfter für die Schweiz auf. [Stand: 9. September 2025]
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Meistgelesen
1
Warum Putin in argen Nöten ist
2
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
3
Drum prüfe, wer sich ewig sticht: 29 «kreative» Tattoos für mehr Freude am Weglasern
4
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
5
80 Eigenmarken verschwinden aus dem Migros-Regal – auch M-Budget betroffen
Meistkommentiert
1
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
2
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
3
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
4
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
5
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
Meistgeteilt
1
Polen meldet "Vorfall" nahe Pipeline + Russland und Ukraine tauschen Gefangene
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Aufbringung der Gaza-Flottille laut EDA im Gange ++ Israel stoppt Boote der Gaza-Flottille
5
Im Kanton Zürich können Blinde erstmals geheim abstimmen
Yamals Wunder-Dribbling und die Verbrüderung von Rivalen in Neapel
Lamine Yamal lässt die Fussballwelt wieder einmal daran zweifeln, dass er tatsächlich erst 18 Jahre alt ist. Federico Gatti trifft für Juventus per Fallrückzieher aus dem Bilderbuch. Und in Neapel werden Rivalitäten vergessen gemacht. Das lief am Mittwochabend in der Champions League.
An diesem Fussballer kann man sich einfach nicht sattsehen: So wie Lamine Yamal sich mit dem Ball am Fuss über das Feld bewegt, ist einzigartig. Dies stellte er gegen Paris Saint-Germain in der Champions League schon nach einer Minute unter Beweis. Bei solchen Dribblings schreiben sich die Lionel-Messi-Vergleiche von selbst:
Zur Story