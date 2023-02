In Südmexiko wird derzeit gegen den ehemaligen Zoodirektor Jose Nava ermittelt. Der Rechnungshof des Bundesstaates Guerrero bestätigte am Donnerstag, es gehe um mutmassliches Verschwinden von Tieren und Veruntreuung von Geldern ermittelt.

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

Unglück in Deutschland: Güterzug erfasst zwei Kinder – eines tot, eines schwer verletzt

Schweres Unglück an einer Bahnstrecke im Ruhrgebiet: Ein Güterzug hat in Recklinghausen zwei Kinder erfasst. Eines von ihnen starb. Das andere Kind kämpft ums Überleben und wird in einem Krankenhaus versorgt, wie Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) in der Nacht auf Freitag sagte. Er war an den Unfallort geeilt.