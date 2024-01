Training im Plaza Mexico, Dezmeber 2023. Bild: keystone

Stierkämpfe kehren in die grösste Arena der Welt zurück

In Mexiko finden erstmals wieder nach der Aufhebung eines gerichtlichen Verbots Stierkämpfe in der weltweit grössten Arena statt. Die sogenannte «Fiesta Brava», wie das Event der Stierkämpfe auf Spanisch genannt wird, kehrt ab dem 28. Januar nach fast 600 Tagen Pause wieder in die Plaza México in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zurück, wie der Betreiber am Donnerstag mitteilte.

Plaza México. Bild: keystone

Tierschützern war es im Juni 2022 gelungen, die Stierkämpfe in der mexikanischen Hauptstadt vor Gericht vorläufig zu stoppen. Der Oberste Gerichtshof hob die Suspendierung jedoch auf. Stierkampfgegner prangern das Leiden und Töten der Tiere an. Die Plaza México hat mehr als 41'000 Sitzplätze – die weltberühmte Stierkampfarena Las Ventas in Madrid bietet hingegen nur Platz für knapp 24'000 Zuschauer. (yam/sda/dpa)