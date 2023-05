Sechs Tote bei privatem Fussballspiel im Park in Mexiko

Bei einem von einer Familie organisierten Fussballspiel in einem Park sind in Mexiko durch eine Schiesserei sechs Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden vom Montag ereignete sich die Schiesserei am Sonntagabend in einem Wohnviertel der Stadt Atotonilco de Tula im Bundesstaat Hidalgo im Landesinneren.

Möglicherweise Dutzende Tote nach Zyklon «Mocha» in Myanmar

Der Kategorie-5-Zyklon «Mocha» hat in Myanmar möglicherweise viel mehr Todesopfer gefordert, als bislang angenommen. Ein Augenzeuge im besonders schwer betroffenen Bundesstaat Rakhine an der Westküste berichtete der dpa am Dienstag von mindestens 30 Toten. Jedoch würden viele Menschen in verschiedenen Flüchtlingscamps in der Region noch vermisst, sagte Moe Hla. Vertriebene dort hätten erzählt, dass noch nach mehr als 100 Menschen gesucht werde. Die Hilfsorganisation Oxfam hatte am Montag noch von acht Toten gesprochen.