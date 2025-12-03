Nebel
DE | FR
burger
International
MH370

Suche nach MH370-Flugzeug soll wieder aufgenommen werden

epa11948219 Malaysia Airlines planes are parked at the Kuala Lumpur International Airport, on the 11th anniversary of missing Malaysia airlines MH370 in Sepang, outside Kuala Lumpur, Malaysia, 08 Marc ...
Flugzeuge der Malaysia Airlines und Batik am Flughafen Kuala Lumpur. (Symbolbild)Bild: keystone

Suche nach Flugzeug MH370 soll wieder aufgenommen werden

Mehr als zehn Jahre nach dem Verschwinden von Flug MH370 soll die Suche nach dem Flugzeug von Malaysia Airlines wieder aufgenommen werden.
03.12.2025, 05:4003.12.2025, 05:41

Beginnen werde die Suche am 30. Dezember, erklärte das malaysische Verkehrsministerium am Mittwoch.

Die Boeing 777 der Fluggesellschaft Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking mit 239 Menschen an Bord war am 8. März 2014 über dem Indischen Ozean plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Experten vermuten, dass die Maschine vom Kurs abwich und nach stundenlangem Flug mit leerem Tank in den südlichen Indischen Ozean stürzte.

Im April war eine erneute Suche nach dem Wrack der Maschine ausgesetzt worden. «Ich glaube, jetzt ist nicht die richtige Jahreszeit», zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Bernama damals den malaysischen Verkehrsminister Anthony Loke. Die Spezialfirma Ocean Infinity habe ihre Operation im Indischen Ozean vorerst eingestellt, werde sie aber Ende des Jahres wieder aufnehmen.

Analyse
Wurde MH370 gefunden? Die jüngsten Ereignisse bestätigen einen bösen Verdacht

Das Unternehmen mit Sitz in den USA und Grossbritannien hatte im Februar eine neue Suche mit Hilfe eines Tiefsee-Versorgungsschiffs und autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs) gestartet, mit denen der Meeresboden nach Spuren der vermissten Boeing 777 abgesucht werden sollte. (sda/afp/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Putin: «Wenn Europa kämpfen will, ist Russland bereit»
Der russische Präsident Wladimir Putin hat in Moskau mit US-Vertretern über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs verhandelt. Unmittelbar zuvor drohte er mit scharfen Worten der Ukraine – und auch ihren Unterstützern in Europa. Wenn Europa kämpfen wolle und damit beginne, sei Russland sofort dazu bereit, sagte er.
Zur Story