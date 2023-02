Die besten Bilder (und schrägsten Outfits) der Grammys

Die 65. Grammy-Musikpreise sind Geschichte. Insgesamt 91 Auszeichnungen wurden am Sonntagabend verliehen. Und Geschichte schrieb vor allem eine Frau: Beyoncé gewann vier Grammy Awards – und stellte mit insgesamt 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten auf.

Die 41-Jährige gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises in Los Angeles in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit ihrem siebten Studioalbum «Renaissance» – und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen.

Zu den grossen Gewinnern gehörte auch Harry Styles mit drei Grammys, unter anderem demjenigen für das Album des Jahres («Harry's House»). Single des Jahres ist «About Damn Time» von Lizzo.

Was daneben aber eigentlich am meisten interessiert, sind die Bilder vom roten Teppich und damit von den oft exzentrischen Outfits der grossen Stars der Musikbranche. Bitte schön:

Pharrell Williams und Helen Lasichanh

Im schwarz-roten Partnerlook: Pharrell Williams mit seiner Frau.

Queen Latifah

Nein, Rapperin und Schauspielerin Queen Latifah hat keinen erneuten Grammy gewonnen – sie hält hier nur eine Attrappe. Warum auch immer ...

Samara Joy

Samara Joy wurde zum «Best New Artist» gekürt und gewann in der Kategorie «Best Jazz Vocal Album».

Shania Twain

Die kanadische Sänger-Songwriterin überraschte mit neu roten Haaren und einem Kuh-artigen Zauberlook.

Brandi Carlile

Brandi Carlile räumte drei Grammy Awards ab, unter anderem in der Kategorie «Best Rock Song».

Dencia

Sängerin Dencia aus Kamerun nennt sich selbst auch Queen of Matamba. Ihr Outfit erinnert etwas an das spreizbare Nackenschild einer Kobra-Schlange.

Camila Cabello

Blac Chyna

Auch Sängerin Blac Chyna zog sich ein Nacken-Kostüm über, allerdings im Vogel-Style.

Heidi Klum und Bill Kaulitz

Keine Party ohne das deutsche Topmodel, ihr Décolleté und ihren Mann Bill.

Taylor Swift

Taylor Swift hatte auch schon elf Grammys zu Hause stehen, am Sonntag kam der Zwölfte für das beste Musikvideo 2022 hinzu.

Bebe Rexha

Kim Petras, Sam Smith, Violet Chachki und Gottmik

Bild: www.imago-images.de

Sam Smith und die deutsche Sängerin Kim Petras wurden mit der Single Unholy in der Kategorie «Best Pop Duo/Group Performance» ausgezeichnet. Sie ist die erste Transperson in der Geschichte des Musikpreises, die in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.

Harry Styles

Harry Styles mit zwei Grammys und zwei verschiedenen Outfits.

Cardi B

Trinity Vigorsky and Lourdes Leon

Links: Trinity Vigorsky, amerikanische Multiinstrumentalistin, Produzentin, Komponistin und Sängerin, bekannt als Eartheater. Rechts: Madonna-Tochter Lourdes.

Lil Uzi Vert

Lil Uzi Vert, non-binäre Person, die rappt, nahm sich frisurtechnisch Tingeltangel-Bob aus den «Simpsons» zum Vorbild.

Beyoncé

Auch Adele, Beyoncé und Lizzo hatten mehrere Outfits dabei.

Jill Biden

First-Lady Jill Biden verkündete in einer Robe von Oscar de la Renta den Song des Jahres: «Just Like That» von Bonnie Raitt.

Lizzo

Sängerin Lizzo zeigte die Multifunktionalität ihres Kleides von Dolce und Gabbana: einmal offen und einmal als Hügel aus Rosen.

Måneskin

Die italienische Rockband Måneskin war in der Kategorie «Best New Artist» nominiert.

Amanda Reifer

Die Haare der Sängerin aus Barbados besiegen die Schwerkraft.

Adele

Harry Styles und Trevor Noah

Erneut führte Comedian und Moderator Trevor Noah durch die Grammy Awards.