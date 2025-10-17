wechselnd bewölkt
Ace Frehley tot: Ex-Kiss-Gitarrist ist mit 74 Jahren verstorben

FILE - In this Oct. 4, 2009 file photo, former KISS lead guitarist Ace Frehley plays the national anthem before an NFL football game between the Kansas City Chiefs and the New York Giants in Kansas Ci ...
Ace Frehley ist in in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey verstorben. Bild: keystone

Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley mit 74 Jahren gestorben

17.10.2025, 06:3917.10.2025, 06:39

Ace Frehley, der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. «Wir sind tief erschüttert und untröstlich», heisst es in einer Mitteilung seiner Familie, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt.

Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt.

Die Bandkollegen von Kiss drückten ihre Trauer aus und würdigten den Verstorbenen als «wesentlichen und unersetzlichen Rock-Soldaten» in den prägendsten Kapiteln der Band und ihrer Geschichte. «Er ist und wird immer ein Teil des Kiss-Erbes sein», hiess es weiter.

FILE - Paul Stanley, right, and Ace Frehley of the rock band Kiss perform during their sold-out Halloween concert at Dodger Stadium in Los Angeles, Saturday, Oct. 31, 1998. (AP Photo/Chris Pizzello) O ...
Ace Frehley (links) und Paul Stanley bei einem Auftritt von Kiss in Los Angeles 1998.Bild: keystone

Erfolg mit Kiss und einer Solo-Karriere

Die Rock-Band Kiss wurde 1973 in New York gegründet und machte mit wildem Make-up, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore. Damals gehörten neben Lead-Gitarrist Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons, Sänger und Gitarrist Paul Stanley und Schlagzeuger Peter Criss dazu. Zu den grössten Kiss-Hits zählen unter anderen «I Was Made for Lovin' You», «Rock and Roll All Nite» und «Black Diamond». Frehley, mit dem Beinamen «Spaceman», stand oft im silberfarbenen Kostüm und mit einem silbernen Stern-Make-up im Gesicht auf der Bühne. 2014 wurde Kiss in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Der gebürtige New Yorker Frehley verliess die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum «10'000 Volts» heraus.

Bereits 1999 waren die Kiss-Musiker mit einer Sternenplakette auf Hollywoods «Walk of Fame» verewigt worden. Dort wurden am Donnerstag nach Angaben der Plaketten-Verleiher Blumen abgelegt. «Wir sind über den Verlust von Ace tief betrübt», hiess es in einer Mitteilung, die ihn als «legendäres Talent» würdigte. (leo/sda/dpa)

