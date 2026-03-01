recht sonnig
Iran und Naher Osten: Wo Raketen und Drohnen seit Samstag einschlugen

Video: watson/Michael Shepherd

Karte der Angriffe: Wo es im Iran einschlug – und wo das Regime Vergeltung übte

Seit dem US-israelischen Angriff auf den Iran am Samstag hat Teheran mit Raketen und Drohnen reagiert – auch in Ländern, in denen US-Truppen stationiert sind oder die als Verbündete gelten. Wo es bisher zu Einschlägen kam, zeigt das Video.
01.03.2026, 17:5901.03.2026, 18:08
Michael Shepherd
Michael Shepherd

Seit dem massiven Angriff der USA und Israels auf den Iran am Samstag hat sich der Konflikt zu einer regionalen Auseinandersetzung ausgeweitet.

Die iranische Führung bezeichnete die Angriffe als Verletzung ihrer Souveränität und antwortete mit Raketen und Drohnen gegen Ziele nicht nur in Israel, sondern quer durch den Nahen Osten – teils gezielt gegen militärische Stützpunkte, teils gegen Länder, in denen US-Militärpräsenz besteht.

Das passiert gerade im Nahen Osten – die Eskalation im Überblick

Eine Auswertung der «New York Times» zeigt, wo genau es zu Angriffen kam – und an welchen Orten Iran mit Gegenangriffen reagierte. Die Karte basiert auf verifizierten Satellitenbildern, Videoaufnahmen sowie Angaben iranischer Staatsmedien.

Unser Video fasst diese Analyse zusammen und gibt einen Überblick über die geografische Dimension der Eskalation. Datenstand ist der 1. März, mittags.

Video: watson/Michael Shepherd
Mehr zum Thema
