Das sind die von den Hamas freigelassenen israelischen Geiseln

Im Laufe des Vormittags am 13. Oktobers sollen die 20 verbliebenen, lebenden Geiseln von den Hamas freigelassen werden. Bild: keystone

Das sind die von den Hamas freigelassenen Geiseln

Nach über zwei Jahren in Gefangenschaft findet am 13. Oktober 2025 die Übergabe von 20 Geiseln statt. Sie werden aus der Gefangenschaft der Hamas entlassen.

Nina Bürge Folge mir

Mehr «International»

Nach über zwei Jahren in Gefangenschaft werden am 13. Oktober 2025 die von den Hamas verschleppten Geiseln freigelassen.

Die Freilassung hat um kurz nach 7 Uhr (Schweizer Zeit) begonnen. Dabei wurden die ersten sieben lebenden Geiseln freigelassen beziehungsweise an das Rote Kreuz übergeben, die Geiseln weiter in Richtung Israel bringen und mit ihren Familien wieder vereinen.

Um rund 7 Uhr wurden die ersten sieben Geiseln ans rote Kreuz übergeben und sind somit offiziell frei.

Bis um 9 Uhr (Schweizer Zeit) sollen voraussichtlich alle 20 Geiseln freigelassen werden.

Das sind die bisher frei gekommenen Geiseln:

Ziv und Gali Berman



Ziv Berman war unter den ersten freigelassenen Geiseln. Bild: Bring Them Home Now/Reuters

Ziv Berman und sein Zwillingsbruder Gali Berman wurden am 7. Oktober aus ihrem Zuhause in Kibbutz verschleppt. Zu dem Zeitpunkt waren sie 26-jährig, mittlerweile sind die beiden Zwillinge 27 Jahre alt.

Die Mutter der beiden Zwillinge hatte gegenüber «CNN» im Februar 2025 gesagt, dass sie wisse, dass ihre Söhne noch leben würden, aber getrennt wurden.

Eitan Abraham Mor

Eitan Abraham Mor arbeitete am Supernova-Festival als Security, als er am 7. Oktober von den Hamas verschleppt wurde.

Eitan Mor, nach der Freilassung mit seinen Eltern. Bild: screenshot: X/IsraelWarRoom

Zuletzt wurde er dort gesehen, als er versuchte, Festivalbesucher in Sicherheit zu bringen. Wie es um seinen Gesundheitszustand steht, ist nicht bekannt.

Matan Angrest

Matan Angrest ist ein Soldat der «Israel Defense Forces». Auch er wurde am 7. Oktober von den Hamas gekidnappt, als er 20 Jahre alt war. In der Gefangenschaft der Hamas ist er mittlerweile 22 Jahre alt geworden.

Sein Plan war es, sich gemeinsam mit seinem Vater ein Tattoo stechen zu lassen. Mittlerweile hat Matans Vater sich das Tattoo zu Ehren seines Sohns stechen lassen, während Matan in Gefangenschaft war.

Wie es um Matans Gesundheit steht, ist nicht bekannt.

Omri Miran

Omri Miran wurde verschleppt, nachdem die Hamas in sein Familienhaus eingebrochen waren. Er war zum Zeitpunkt seiner Entführung 46-jährig. Im April 2024 veröffentlichte die Hamas laut CNN ein Video von Omri Miran. In diesem sah man ihn neben der amerikanisch-israelischen Geisel Keith Siegel. Siegel wurde in der Zwischenzeit freigelassen.

Mirans Frau und deren beiden Töchter haben den Angriff der Hamas überlebt und konnten flüchten.

Alon Ohel

Alon Ohel war 22-jährig, als er am Nova-Musikfestival in Gefangenschaft genommen wurde. Laut Geiseln, die bereits freigelassen wurden, seien sie an der Seite von Ohel in Gefangenschaft gewesen.

Alon Ohel an einem Stützpunkt der IDF nach seiner Freilassung. Bild: screenshot: X/IsraelWarRoom

Alon Ohel ist leidenschaftlicher Pianist und hatte vor, Jazz-Musik zu studieren. Zu seinen Ehren hat Ohels Familie ein gelbes Piano zum «Hostage-Square» in Tel Aviv gebracht, wo sie auf Ohel warten würden.