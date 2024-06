«Jetzt, da wir alle in der Nato sind»: Nordische Länder richten Militärkorridor ein

«Wir können jetzt, da wir alle in der Nato sind, auf ganz andere Weise zusammenarbeiten, um uns gegenseitig zu verteidigen», sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf einer Pressekonferenz. In der Vergangenheit habe der Norden bei der Planung des Transports von militärischem Personal und Ausrüstung von Norden nach Süden gedacht. «Jetzt werden wir auch mehr in West-Ost-Richtung denken», sagte Støre.

Putins Reise nach Vietnam ist kein Zufall

Dass Wladimir Putin jetzt Vietnam besucht, liegt nicht nur an guten und alten Beziehungen. Es geht auch um Einfluss in einer wichtigen Region.

Mit militärischen Ehren, wenn auch nicht so pompös wie zuvor in Nordkorea, ist Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwochabend in Vietnam empfangen worden. Nach russischen Angaben soll sich Putin am Donnerstag sowohl mit dem Generalsekretär der kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, auf dessen Einladung er in Hanoi ist, treffen als auch mit Präsident To Lam und Regierungschef Pham Minh Chinh.