Ex-Nato-Generalsekretär Stoltenberg: «Müssen US-Ambitionen in Grönland ernst nehmen»

Im Konflikt um US-Besitzansprüche auf Grönland warnt der ehemalige Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg davor, die USA zu unterschätzen. «Dass die Vereinigten Staaten erklären, sie wollten die Kontrolle über Grönland übernehmen, müssen wir ernst nehmen», sagte Stoltenberg in einem Interview des «Spiegel».

Spekulationen über die möglichen Beweggründe von US-Präsident Donald Trump, die Insel annektieren zu wollen, lehnt er ab. «Ich nehme zur Kenntnis, was Trump und andere US-Vertreter sagen: Sie führen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten an, und manchmal reden sie von Bodenschätzen», sagte der norwegische Finanzminister. «Ich kann bloss darauf verweisen und will nicht spekulieren, was potenzielle andere Gründe sein könnten.»

Wird die Nato überleben?

Die Verteidigungsallianz Nato und die EU müssten nun mit Klarheit auf die Drohungen des US-Präsidenten reagieren. «Ich begrüsse es, dass es klare gemeinsame Stellungnahmen gab – von den nordischen Staaten, von Deutschland, von anderen europäischen Staaten – dazu, dass Grönland zu Dänemark gehört und sie hinter Dänemark stehen», sagte Stoltenberg. Man solle nicht über mögliche Konsequenzen spekulieren. «Das Wichtigste ist jetzt, weitere Massnahmen zu verhindern.»

Mit Blick auf das langfristige Überleben der Nato angesichts ihrer Herausforderungen meinte Stoltenberg: «Nichts ist in Stein gemeisselt, die Dinge können sich ändern.» Es gelte darum, Massnahmen für den Fortbestand des transatlantischen Zusammenhalts zu entwickeln, «egal ob die Vereinigten Staaten nun ein engagierter Nato-Verbündeter bleiben oder nicht». (sda/dpa)