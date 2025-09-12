wechselnd bewölkt16°
NATO

Nato reagiert mit Militäroperation auf russische Luftraumverletzungen

NATO reagiert mit Militäroperation auf russische Luftraumverletzungen

12.09.2025, 17:2112.09.2025, 17:44
NATO Secretary General Mark Rutte, right, and Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), General Alexus G. Grynkewich address the media at NATO headquarters in Brussels, Friday, Sept. 12, 2025.
NATO-General Alexus Grynkewich und Mark Rutte.Bild: keystone

Die NATO startet nach den mutmasslich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Militäroperation zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, mit. Den Angaben zufolge sollen bei der Operation mit dem Namen «Eastern Sentry» (deutsch etwa: Wächter des Ostens) unter anderem zusätzliche Überwachungs- und Flugabwehrkapazitäten zum Einsatz kommen.

Mehrere NATO-Staaten wie Deutschland hatten zuvor bereits zusätzliche Mittel zugesagt. So stellt die Bundeswehr künftig vier statt nur zwei Kampfjets vom Typ Eurofighter bereit, um sich an bewaffneten Schutzflügen über Polen zu beteiligen. Sie sind auf dem Fliegerhorst in Rostock-Laage stationiert und sollen mindestens bis Jahresende für Luftverteidigungseinsätze im polnischen Luftraum bereitstehen. Frankreich will drei Rafale-Kampfjets für die Überwachung des Luftraums an der Ostflanke zur Verfügung stellen, Dänemark zwei F-16 und eine Fregatte.

Russische Provokation oder Test?

Zu der NATO-Luftraumverletzung war es am Mittwoch zeitgleich mit einem russischen Angriff auf die Ukraine gekommen. Nach offiziellen Angaben flogen unter anderem mehr als zehn russische Drohnen vom Bautyp Shahed in den Luftraum Polens. Mehrere von ihnen wurden abgeschossen. Nach Angaben von westlichen Politikern gibt es Hinweise darauf, dass die Luftraumverletzung kein Versehen war. Unklar ist bislang allerdings, ob die Drohnen auf die Zerstörung von Zielen auf NATO-Territorium programmiert waren oder möglicherweise nur als Provokation oder Test der NATO-Flugabwehr gedacht waren.

Der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, wonach das massive Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum möglicherweise auf einem Fehler beruhen könnte, hatte Polen zuletzt vehement widersprochen. «Wir würden uns auch wünschen, dass der Drohnenangriff auf Polen ein Fehler war. War er aber nicht. Und wir wissen das», schrieb Regierungschef Donald Tusk auf X.

Bei einer Pressekonferenz fügte er hinzu, Polens Geheimdienste und Militär hätten ausreichend Informationen dazu, wer verantwortlich sei. Man kenne die Urheber, den Startort der Drohnen und die Absicht hinter der Aktion.

Bundeswehr hat Patriot-System in Polen

An dem Abwehreinsatz gegen die Luftraumverletzung am Mittwoch waren nach NATO-Angaben neben polnischen F-16-Kampfjets auch niederländische F-35, italienische Flugzeuge sowie deutsche Patriot-Flugabwehrsysteme beteiligt. Zudem wurden auch ein Awacs-Spezialflugzeug der NATO zur Luftraumüberwachung sowie militärische Tank- und Transportflugzeuge. (sda/dpa)

Russische Drohnen: Trump spricht von Versehen – Polen sieht Sapad‑Vorspiel
«Rücksichtslos und gefährlich»– NATO verurteilt Russlands Vorgehen
avatar
Liebu
12.09.2025 17:51registriert Oktober 2020
Russland plant ein Manöver. Was aus dem letzten wurde, wissen wir alle.
Ich denke nicht, dass dies ein Versehen war mit den Drohnen, sonst wäre Polen informiert worden, dass einige falsch flogen. Auch die Anzahl und wie weit sie ins Landesinnere flogen ist kein Zufall.
Es gilt für die NATO auf der Hut zu sein und zu reagieren. Vor allem wenn die notorischen Lügner Putin und Trump von Versehen sprechen.
Ich denke, das war kein Versehen sondern ein Test.
Deshalb ist die Reaktion mehr als angemessen.
Tschowanni
12.09.2025 17:58registriert Oktober 2015
Wenn Agent Krasnov bei einem Angriff über Stunden, Hunderte Kilometer im Landesinnern von über einem Dutzend Drohnen von einem Versehen spricht, können wir sicher sein, dass es eben keins war.
