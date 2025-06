Stephen Graham erlitt während eines Flugs einen medizinischen Notfall. Bild: keystone

Netflix-Star Stephen Graham braucht Not-OP auf Langstreckenflug

Während eines Flugs in die USA geriet Stephen Graham in eine akute medizinische Notlage. Behandelt wurde er noch an Bord – zwischen Economy- und Businessclass.

Maria Bode / t-online

Ein Artikel von

Stephen Graham, bekannt aus aktuellen Serien wie «Adolescence» und «Thousand Blows», sprach in der US-Late-Night-Show von Seth Meyers über ein Erlebnis, das er wohl nicht vergessen wird: Während einer Reise von Grossbritannien in die USA musste er sich im Flugzeug einem medizinischen Eingriff unterziehen. Der Schauspieler schilderte die Situation rückblickend mit einem Augenzwinkern – doch ernst war sie allemal.

Der 51-Jährige berichtete, dass er während des Flugs zunächst Schwierigkeiten hatte, die Toilette zu benutzen. Trotz zunehmenden Unwohlseins entschloss er sich zunächst abzuwarten – in der Hoffnung, dass viel Wasser trinken das Problem lösen würde. Eine Stunde später jedoch verschlimmerte sich sein Zustand dramatisch. Beim erneuten Toilettengang kam es zu einem beunruhigenden Vorfall: «Es war einfach reines Blut.»

Graham wusste, dass ein Arzt an Bord ist

An Bord befand sich glücklicherweise ein Arzt, den Graham bei der Fahrt mit dem Bus zum Flugzeug kennengelernt hatte, da dieser ihn nach einem Selfie gefragt hatte. Der Arzt kam gemeinsam mit einem befreundeten Chirurgen zu ihm, nachdem er den Fall geschildert hatte. Die beiden Mediziner sollen rasch die Dringlichkeit der Situation erkannt haben.

Um eine improvisierte Behandlung zu ermöglichen, wurde laut Graham der Bereich zwischen der Economy- und der Business-Class notdürftig desinfiziert. Aus dem medizinischen Notfallkoffer der Maschine wurde ein Katheter entnommen. Die Besatzung sorgte für Sichtschutz.

Grund war ein Blutgerinnsel

«Ich zieh meine Hose runter, leg mich auf die Couch, und er setzt den Katheter», erklärte Graham im Gespräch mit Meyers. Nach dem Eingriff sei der Druck im Körper sofort verschwunden, die Erleichterung sei enorm gewesen. Die Ursache: ein Blutgerinnsel, das sich in der Harnröhre festgesetzt hatte.

Trotz des Ernstes der Lage bewahrte Graham seinen Humor. Noch während des Flugs konnte er wieder lachen – und machte sogar ein Selfie mit dem Arzt, dem Chirurgen und der Crew, um sich für deren Einsatz zu bedanken.