Das ist der Louvre Detektiv auf dem viralen Foto

«Louvre-Detektiv»: Geheimnis um virales Foto nach Überfall gelüftet

Er tauchte auf Pressefotos nach dem Louvre-Raub auf – und löste mit seinem exzentrischen Kleidungsstil Spekulationen aus. Jetzt wurde die Identität des «Detektivs» enthüllt.

In Mantel und Weste, mit Krawatte und einem Hut: Nach dem Einbruch in den Louvre ging das Foto von einem mutmasslichen Detektiv im Kleidungsstil der 1940er im Internet viral. Jetzt ist klar, wer die mysteriöse Person auf dem Foto ist: Laut einem Bericht des «Spiegel» handelt es sich bei dem «Detektiv» um den 15-jährigen Pedro Elias Garzon Delvaux. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Versailles.

Das Outfit von Pedro Elias Garzon Delvaux bestätigte jedes Detektiv-Klischee: Jetzt wurde die Identität des jungen Franzosen bekannt. Bild: Screenshot: instagram/mr_pedroelias_

Wie der Jugendliche dem Magazin erklärte, war er am Tag des Einbruchs mit seiner Mutter auf dem Weg ins Museum. Wegen des Raubes standen vor dem Pariser Museum zahlreiche Polizisten. Delvaux erklärte, dass er in dem ganzen Tumult gar nicht bemerkt habe, dass er fotografiert worden sei.

Angeblicher Louvre-Detektiv: «Ich ziehe mich gerne klassisch an»

Das Foto des jungen Franzosen verbreitete sich rasant, führte zu spasshaften Kommentaren und Spekulationen. Im «Spiegel»-Interview sagte der Schüler, dass ihn die wilden Theorien über seine angebliche Rolle beim Einbruch amüsiert hätten.

Delvaux wurde über sein Instagram-Profil ausfindig gemacht: Der virale Detektiv entpuppte sich als 15-Jähriger. Bild: keystone

Wie der 15-Jährige erzählte, sei das Outfit für ihn nichts Besonderes. Er liebe es, sich «klassisch» zu kleiden. Auf seinem Instagram-Profil zeigt er sich regelmässig in Kleidung, die an das Paris der 1940er-Jahre erinnert. Über dieses Profil war er vom «Spiegel» ausfindig gemacht worden.