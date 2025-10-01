bedeckt
DE | FR
burger
International
Österreich

Junge Männer aus Wien sollen ein weiteres Kind missbraucht haben

15.08.2025, Wien, AUT, Unterwegs in Wien, Symbolbild, Themenbild, Verschiedene Themenbilder, Reisefeature, Wien, im Bild Landesgericht f
Sieben der zehn jungen Männer, die erst gerade freigesprochen wurden, stehen eventuell bald erneut vor Gericht. (Symbolbild)Bild: www.imago-images.de

Junge Männer aus Wien sollen ein weiteres Kind missbraucht haben

01.10.2025, 10:0001.10.2025, 10:00

Am vergangenen Freitag wurden zehn junge erwachsene Männer in einem Gerichtsprozess in Wien wegen mutmasslichen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens freigesprochen.

Die Gruppe Jugendlicher soll eine damals 12-Jährige zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Die zehn Angeklagten wurden wegen einer mangelnden Beweislage freigesprochen.

Zehn junge Männer wegen mutmasslicher Vergewaltigung einer 15-Jährigen freigesprochen

Nun berichten österreichische Medien, dass gegen sieben der zehn Angeklagten erneut ermittelt würde. Dies berichtet die österreichische «Krone Zeitung».

Auf Anfrage der Kronen Zeitung bestätigt die Wiener Staatsanwaltschaft, dass mehrere der Beschuldigten auch in einem weiteren Verfahren als Angeklagte geführt werden.

Auch in diesem Gerichtsfall geht es um mutmassliche Sexualdelikte mit einem 12-jährigen Kind.

Die Staatsanwaltschaft befinde sich inmitten der Ermittlungen und gebe zurzeit keine weiteren Details zum Fall und zur Anklage bekannt. Unter anderem auch, um das betroffene Kind zu schützen.

Um welche Handlungen es sich in dem Prozess drehen wird und was den sieben jungen Männern konkret vorgeworfen wird, würde sich mit dem offiziellen Prozessstart zeigen – so die Staatsanwaltschaft. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Good News September 2025
1 / 7
Good News September 2025

Seit 2020 bekommen mehr Kinder eine tägliche Mahlzeit in der Schule.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die besten schlechtesten Statuen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
2
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Hast du schlecht geschlafen? Die Liverpool-Stars in Istanbul wohl auch
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
«Weiss nicht, ob das Pro-Life ist»: Papst kritisiert US-Regierung
Papst Leo XIV. hat die US-Regierung für ihren Umgang mit Einwanderern deutlicher als bisher kritisiert. Er sieht den Schutz des Lebens infrage gestellt.
Zur Story