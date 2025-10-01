Sieben der zehn jungen Männer, die erst gerade freigesprochen wurden, stehen eventuell bald erneut vor Gericht. (Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Junge Männer aus Wien sollen ein weiteres Kind missbraucht haben

Am vergangenen Freitag wurden zehn junge erwachsene Männer in einem Gerichtsprozess in Wien wegen mutmasslichen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens freigesprochen.

Die Gruppe Jugendlicher soll eine damals 12-Jährige zu sexuellen Handlungen genötigt haben. Die zehn Angeklagten wurden wegen einer mangelnden Beweislage freigesprochen.

Nun berichten österreichische Medien, dass gegen sieben der zehn Angeklagten erneut ermittelt würde. Dies berichtet die österreichische «Krone Zeitung».

Auf Anfrage der Kronen Zeitung bestätigt die Wiener Staatsanwaltschaft, dass mehrere der Beschuldigten auch in einem weiteren Verfahren als Angeklagte geführt werden.

Auch in diesem Gerichtsfall geht es um mutmassliche Sexualdelikte mit einem 12-jährigen Kind.

Die Staatsanwaltschaft befinde sich inmitten der Ermittlungen und gebe zurzeit keine weiteren Details zum Fall und zur Anklage bekannt. Unter anderem auch, um das betroffene Kind zu schützen.

Um welche Handlungen es sich in dem Prozess drehen wird und was den sieben jungen Männern konkret vorgeworfen wird, würde sich mit dem offiziellen Prozessstart zeigen – so die Staatsanwaltschaft. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. (nib)