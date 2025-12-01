meist klar
Erfindung aus Japan: So funktioniert die menschliche Waschmaschine

In Japan gibt es jetzt eine «Waschmaschine für Menschen» – so funktioniert sie

01.12.2025, 18:5701.12.2025, 18:57

Sich einfach in eine geschlossene Kapsel legen und duschen – ohne etwas zu tun: In Japan ist nun eine «Waschmaschine für Menschen» auf dem Markt.

Für die neue Art von Dusche legt man sich in die rund zwei Meter lange Kapsel, die sich dann schliesst. Dann reinigen dort Mikroblasen und ein feiner Wassernebel den gesamten Körper sanft, berichtet NDTV. Eingebaute Sensoren überwachen während des Duschvorgangs die Vitalwerte, um das Wohlbefinden zu gewährleisten. Gleichzeitig sorgt beruhigende Musik für Entspannung. Nach etwa 15 Minuten ist das Waschprogramm abgeschlossen und man wird automatisch getrocknet – Handtücher werden nicht benötigt.

So funktioniert die neue Waschmaschine für Menschen:

Die «Waschmaschine für Menschen» wurde von der japanischen Tech-Firma Science entwickelt. Auf der diesjährigen World Expo in Osaka zog sie viel Aufmerksamkeit auf sich.

Aufgrund des grossen Interesses internationaler Unternehmen, darunter ein US-Resort, entschied Science, den Prototyp auf den Markt zu bringen. Die erste Maschine wurde von einem Hotel in Osaka gekauft, das seinen Gästen diesen Service anbieten möchte. Lokale Medien schätzen den Preis auf etwa 60 Millionen Yen (ca. 310'000 Franken). (fak)

