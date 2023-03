Warum der «Red Carpet» diesmal nicht rot war – und das Problem daran

Fertig mit dem roten Teppich? An den diesjährigen Oscars gab es das erste Mal einen champagnerfarbenen Bodenbelag. Das sorgte für viel Aufregung.

Tschüss, roter Teppich. Dieses Jahr gab es einen champagnerfarbenen Bodenbelag. bild: screenshot pop crave via Twitter

Was schiesst dir durch den Kopf, wenn du an die Oscars denkst? Vermutlich Stars, Glitzer, Glamour und irgendwann auch der berühmte rote Teppich. Aber genau dieser fehlte an den diesjährigen Oscars. Stattdessen «glänzte» ein champagnerfarbener Bodenbelag. Ein «Schock» für viele.

Auch Jimmy Kimmel, Moderator der Oscars 2023, scherzte beim «Roll Out» darüber: «Ich denke, die Entscheidung für einen champagnerfarbenen Teppich anstelle eines roten Teppichs zeigt, wie zuversichtlich wir sind, dass kein Blut vergossen wird.» Eine Anspielung an die Oscars 2022, als Will Smith einen Wutausbruch hatte und Chris Rock eine klatschte?

Das «Roll Out» ist eine Tradition. Immer am 8. März wird der «rote» Teppich vor dem Dolby Theater in Hollywood ausgerollt und bestaunt.

Traditionen wurden gebrochen

Es ist das erste Mal seit 1961, dass der berühmte rote Teppich an der Oscarverleihung nicht rot ist. Das Kreativteam wurde von Lisa Love und Raúl Àvila geleitet. In einem Interview mit der Associated Press kurz nach dem Ausrollen des Teppichs sagte Love: «Wir haben diese wunderschöne Siena- und Safranfarbe gewählt, die an den Sonnenuntergang erinnert, weil dies der Sonnenuntergang vor der goldenen Stunde ist.»

Die Änderung soll aber auch bei den Organisatoren zu Kopfzerbrechen geführt haben. Denn bevor die Stars überhaupt darüber laufen konnten, war der helle Teppich bereits dreckig. Laut dem Magazin «Variety» sollen verschmutzte Stellen des Teppichs hinter den Kulissen schnell neu zugeschnitten und ersetzt worden sein, damit niemand die Flecken bemerkte.

Der Champagner-Teppich war nicht die einzige Änderung. Eine neue Kleiderordnung für Mitarbeiter, die Presse und Publizisten wurden eingeführt: Die Kleider müssten entweder dunkelblau oder schwarz sein, da es «gewisse Design-Elemente gibt, die unsere Nominierten und Gäste hervorheben sollen», hiess es in einer Mail der Academy Anfang der Woche.

Aber es gibt eine Frage, die zuletzt noch bleibt: Werden die Änderungen, die bei den Oscars 2023 durchgeführt wurden, auch neue Zuschauer und Zuschauerinnen bringen? Denn das war das Ziel. Ist ein neuer Teppich ein besserer Schachzug als das Streichen von Kategorien oder anstelle einer neuen Kategorie? Wir werden wohl abwarten müssen.

Schnell schmutzig: So sah der «rote» Teppich an den Oscars aus. bild: screenshot twitter zelatrob

