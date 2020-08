International

Neunjährige Chemie-Expertin in Pakistan für Weltrekord gefeiert



In Pakistan hat ein neunjähriges Mädchen als fixe Chemie-Expertin einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde geschafft und ist damit zu einer Berühmtheit in dem südasiatischen Land geworden. Zeitungen und Fernsehsender berichteten über die Schülerin Natalia Najam aus der östlichen Stadt Lahore. Unter Zeitdruck hatte sie Ende Juli die chemischen Elemente des Periodensystems angeordnet.

«Das wirkt wie ein Traum. Ich bin sehr, sehr glücklich und begeistert», sagte die Neunjährige der Deutschen Presse-Agentur. In nur 2 Minuten und 24 Sekunden löste sie die Aufgabe - und war damit 7 Sekunden schneller als die bisherige Rekordhalterin, eine indische Professorin.

An Chemie sei ihre Tochter schon immer interessiert gewesen, erzählte Natalias Mutter Sheena Afzal. «Unser Haus sieht manchmal wie ein wissenschaftliches Laboratorium aus.» Die Idee für den Rekordversuch kam der Familie während der landesweiten Ausgangssperren zu Beginn der Coronakrise, als Schulen geschlossen wurden. «Wir begannen dann, uns auf eine Sache zu konzentrieren.»

Der Rekordversuch drohte erst zu scheitern, da die Wertungsrichter vom Guinness Buch der Rekorde wegen der Pandemie nicht einreisen konnten. Sie organisierten daraufhin einen Versuch, der online überprüft wurde.

«Es fühlt sich so, so grossartig an. Alle in der Familie, in den Medien und in der Schule sprechen über mich», sagte Najam jetzt. Inspiriert worden sei sie von Malala Yousafzai, die 2014 als bislang jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis erhielt. (sda/dpa)

