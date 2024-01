Terroralarm in Pakistans Hauptstadt – Schulen und Unis evakuiert

In der Stadt sei die Präsenz von Polizei und Militär verstärkt worden, hiess es aus informierten Kreisen. In Pakistan gab es zuletzt öfter Anschläge, meist verübt durch militant-islamistische Gruppierungen.

Aufgrund von Terrorgefahr haben Behörden in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad am Montag die Evakuierung von Schulen und Universitäten angeordnet. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Geheimdienstes erfuhr, gab es konkrete Terrordrohungen gegen drei Universitäten , die vom Militär verwaltet werden.

Freizeitpark Westernstadt Pullman City in Bayern brennt – Millionenschaden

Im Freizeitpark Westernstadt Pullman City in Eging am See in Niederbayern ist Sonntagfrüh ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Gebäude in Holzbauweise wie Saloons standen entlang der sogenannten Main Street in Vollbrand, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.