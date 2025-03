Zugüberfall in Pakistan: Separatisten drohen mit Tötung von Geiseln

In der südwestlichen Provinz Baluchistan, die an den Iran und Afghanistan grenzt, kommt es immer wieder zu Anschlägen durch Separatisten. (sda/dpa/les)

Etwa 100 Bewaffnete hatten laut Militär am Dienstag einen Zug mit rund 450 Passagieren überfallen und den Zugführer überwältigt. Nach Angaben der Armee sind 190 Passagiere mittlerweile in Sicherheit. Der Schusswechsel zwischen Soldaten und den Angreifern halte an.

Chaos in Portugal – Regierung fällt wegen Familienfirma

Die undurchsichtigen Geschäfte eines Unternehmens der Familie von Ministerpräsident Luís Montenegro haben die konservative Minderheitsregierung in Portugal zu Fall gebracht.

Der Regierungschef war in den vergangenen Wochen von der Opposition, die ihm Vorteilnahme und einen Interessenkonflikt vorwirft, zunehmend in die Ecke getrieben worden – bis der 52-Jährige im Parlament in Lissabon die Vertrauensfrage stellte und bei der Abstimmung darüber eine vernichtende Niederlage erlitt: 144 zu 88 Stimmen, lautete das Abstimmungsergebnis in der «Assembléia da República».