Papst Franziskus will lieber zu Hause beten ‒ was heisst das für das «Urbi et Orbi»?

Papst Franziskus leidet gerade an einer Erklätung. Bild: sda

Wegen einer Erkältung wird Papst Franziskus das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntag in der Kapelle seines Wohnsitzes im Vatikan abhalten. Dies teilte der Heilige Stuhl mit. Aufgrund der «starken Kälte und der Erkältungssymptome, die in den vergangenen Tagen aufgetreten sind», werde das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche das Gebet nicht wie üblich vom Fenster des Apostolischen Palastes aus abhalten, sondern von zu Hause.

Franziskus, der erst am Dienstag Geburtstag gefeiert hatte, leidet seit längerer Zeit an gesundheitlichen Problemen. Bei öffentlichen Auftritten sitzt er inzwischen meist im Rollstuhl. In den zurückliegenden Wintern plagten den Argentinier mehrfach Erkältungen. Er hatte im vergangenen Winter schon einige Male wegen Atemwegserkrankungen das Angelus-Gebet in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta zelebriert.

Der Heilige Stuhl verwies in der jüngsten Mitteilung auch auf die «Verpflichtungen» des Papstes in der nächsten Woche – an den Weihnachtsfeiertagen wartet ein strammes Terminprogramm auf ihn. An Heiligabend hält Franziskus im Petersdom nicht nur die Christmette. Mit der Öffnung der Heiligen Pforte beginnt auch das Heilige Jahr 2025. Solche Jubeljahre gibt es regulär nur alle 25 Jahre. Am ersten Weihnachtsfeiertag spricht er dann den traditionellen Segen «Urbi et Orbi» («Der Stadt und dem Erdkreis»). (sda/dpa)