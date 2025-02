Papst hatte «gute» Nacht und ruht sich aus – Blutvergiftung droht

Für Papst Franziskus ist die Nacht im Spital nach Angaben des Vatikans «gut» verlaufen. Das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche habe geschlafen und ruhe sich aus, teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls am Morgen mit. Seit zehn Tagen wird Franziskus in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Zum Krankheitsverlauf heisst es, dass die Prognose der behandelnden Ärzte weiter ungewiss sei.

Der Vatikan berichtete in einer Mitteilung von Sonntagabend, der Zustand des Papstes bleibe «kritisch». Es sei nun zudem eine «leichte, beginnende Niereninsuffizienz» festgestellt worden, die derzeit unter Kontrolle sei. Der Pontifex sei nicht ausser Gefahr, betonte der Sprecher des Heiligen Stuhls. Seine Bronchitis sei inzwischen chronisch. Der Chefarzt des behandelnden Ärzteteams teilte derweil mit, aktuell stelle das Risiko einer Blutvergiftung die grösste Gefahr für den Papst dar.

In Buenos Aires wird für den argentinischen Papst gebetet. Bild: keystone

Franziskus wird in der Klinik in der italienischen Hauptstadt wegen einer Infektion der Atemwege mit mehreren Erregern und einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt. In den vergangenen Tagen hatte sich sein Zustand verschlechtert: Am Wochenende hatte er eine akute Atemkrise gehabt, wofür zusätzlicher Sauerstoff verabreicht wurde.

Papst-Vertrauter: Konklave-Gedanken zu Lebzeiten «schrecklich»

Kardinal Jean-Claude Hollerich, ein Vertrauter des schwer kranken Papst Franziskus, ist Spekulationen über ein bevorstehendes Konklave zur Wahl eines neuen Katholikenoberhauptes entgegengetreten.

«Es ist schrecklich, dass Priester, Bischöfe, Kardinäle und Ordensleute über das Konklave nachdenken und bereits daran arbeiten, während der Papst noch lebt», sagte der Luxemburger der italienischen Zeitung «La Stampa».

Der Papst selbst habe immer wieder gesagt, er wolle keine Berechnungen oder Spekulationen, solange er lebt und sein Amt ausübt. «Ich empfinde es als zutiefst respektlos, dass es Menschen gibt, die sich mehr um die Zukunft der Kirche kümmern als um die Gesundheit des Bischofs von Rom in dieser Zeit», sagte der 66-Jährige. Anstatt über zukünftige Szenarien zu spekulieren, solle man sich darum kümmern, Franziskus mit Nähe und Gebeten zu unterstützen.



Als Konklave bezeichnet man die Versammlung der wahlberechtigten Kardinäle zur Wahl eines neuen Papstes. Eine solche Wahl wird nach Eintreten der sogenannten Sedisvakanz notwendig – also wenn der bisherige Papst gestorben ist oder auf sein Amt verzichtet hat und der Heilige Stuhl vakant ist.

(rbu/sda/dpa)