Schwer kranker Papst Franziskus will sich am Sonntag öffentlich zeigen

Mehr «International»

Der schwer kranke Papst Franziskus will sich nach Angaben des Vatikans an diesem Sonntag erstmals seit Beginn seines Krankenhausaufenthalts wieder öffentlich zeigen. Nach dem traditionellen Angelus-Gebet plane das 88 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche, sich in der Gemelli-Klinik in Rom für einen Gruss und einen Segen zu zeigen, teilte der Vatikan mit.

Franziskus wird seit fünf Wochen im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung behandelt. Seit der Einlieferung veröffentlichte der Vatikan nur ein Foto von ihm. Auf diesem ist Franziskus nur von hinten zu sehen.

Dies war das einzige Foto des Papstes, das der Vatikan veröffentlicht hat. Bild: keystone

Fenster oder Balkon?

Aus der Mitteilung des Vatikans wurde nicht klar, ob Franziskus am Fenster seines Krankenzimmers oder sogar auf einem Balkon zu sehen sein wird. Viele italienische Medien rechnen eher mit einem Auftritt am Fenster.

Sein Vorvorgänger Papst Johannes Paul II. (1920-2005) zeigte sich während einiger seiner vielen Krankenhausaufenthalte mitunter vom Fenster der Klinik aus und sprach einen Segen oder las eine Ansprache vor. Franziskus selbst zeigte sich 2021 auf einem Balkon der Klinik, nachdem er am Darm operiert werden musste.

Das Angelus-Gebet wird Franziskus am Sonntag wie in den vergangenen Wochen nicht selbst leiten, teilte der Vatikan mit. Normalerweise hält der Papst sonntags um die Mittagszeit das Angelus-Gebet auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Gläubigen. Seit seiner Krankenhauseinlieferung am 14. Februar war Franziskus dazu jedoch nicht mehr in der Lage. Das Sonntagsgebet war seitdem jede Woche schriftlich veröffentlicht worden.

Was passiert nach einer möglichen Entlassung?

Aus Sicht des einflussreichen Kardinals Victor Fernandez beginnt nach einer möglichen Entlassung von Papst Franziskus aus dem Krankenhaus eine neue Phase seines Pontifikats. Der Pontifex sei ein «Mann der Überraschungen», sagte Fernandez am Freitag bei einer Buchvorstellung in Rom. Fernandez ist Chef der mächtigen Glaubensbehörde des Vatikans und gilt als Vertrauter des Papstes.

Kardinal Victor Fernandez (links). Bild: keystone

Auf die Frage von Journalisten, ob ein Rücktritt zu diesen Überraschungen gehören könnte, sagte Fernandez: «Das glaube ich nicht wirklich, das nicht.» In den nun gut fünf Wochen in der Gemelli-Klinik habe der Papst «viele Dinge gelernt, die für die Kirche und die Welt noch wichtig sein werden».

Franziskus litt erst an einer Bronchitis, später entwickelte sich eine beidseitige Lungenentzündung. In der Klinik erlitt er mehrere Anfälle akuter Atemnot. Inzwischen ist er nach Angaben des Vatikans auf dem Weg der Besserung. Fernandez nannte keinen Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Vatikan.

Auf die Behandlung spricht Franziskus nach Fernandez' Worten gut an. Er müsse jedoch nach der wochenlangen Versorgung mit zusätzlichem Sauerstoff wieder lernen, richtig zu sprechen. Offiziell hat Fernandez den Papst nicht im Krankenhaus besucht, er erklärte jedoch, er habe mit Franziskus Kontakt gehabt. Franziskus meldete sich vor wenigen Wochen mit einer Audiobotschaft aus der Klinik zu Wort, er hatte Schwierigkeiten beim Sprechen.

Im nächsten Monat stehen im Vatikan die grossen Osterfeierlichkeiten auf dem Programm. Ob Franziskus vorher aus der Klinik entlassen werden kann, ist unklar. (sda/dpa)