«Man muss das kleinere Übel wählen» – Papst kritisiert Trump und Harris

Málaga geht gegen halbnackte Briten vor

Im spanischen Málaga wird es ernst: Die Stadt will Touristen mit einer Posterkampagne zu besserem Benehmen bewegen. Besonders britische Urlauber sollen sich angesprochen fühlen.

Wer in den vergangenen Tagen durch Málaga spaziert ist, hat sie vielleicht schon gesehen: Hinweisschilder mit deutlichen Appellen an Touristen. Eines davon zeigt die britische Flagge und fordert in englischer und spanischer Sprache dazu auf, nicht halbnackt durch die Stadt zu laufen: «Dress completely. Both on the street and in public places always wear an upper garment for respect and hygiene.» Zu Deutsch: «Kleiden Sie sich vollständig. Tragen Sie auf der Strasse und auf öffentlichen Plätzen aus Gründen der Hygiene und aus Respekt ein Oberteil.»