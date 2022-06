Entweder werden Heards Gagen in Zukunft gepfändet, bis die Schulden abgetragen sind oder die Schauspielerin meldet privaten Konkurs an. Beide Wege bringen für die Schauspielerin aber mit sich, dass sie nicht in Berufung gehen kann. Über ihr PR-Team liess sie jedoch verlauten, dass sie Berufung einlegen möchte.

Der Monsterprozess zwischen den US-Schauspielern Johnny Depp und Amber Heard ist zu Ende. Die Jury gab Depp, dem Kläger, in praktisch allen und Heard in einem Punkt recht. Dabei sollen unterschiedliche Summen bezahlt werden. Wer wem nun wie viel schuldet und warum das auch für eine Berufung wichtig ist, erfährst du hier:

Gut eine Woche nach dem Massaker in einer Grundschule in Texas hat ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet und vier Menschen getötet. Der Schütze sei ebenfalls tot und habe sich nach ersten Erkenntnissen selbst erschossen, sagte der Vize-Polizeichef der Stadt Tulsa, Eric Dalgleish, am Mittwochabend (Ortszeit).