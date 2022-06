Video: youtube/Law & Crime

«Habe ich nicht erwartet» – so reagiert die Promi-Welt auf das Urteil bei Depp vs. Heard

Nach einer monatelangen Schlammschlacht zwischen Amber Heard und Johnny Depp ist am Mittwochabend das Urteil gefällt wurden: Die Jury gab Kläger Depp Recht.

Sie sah es als in allen Punkten erwiesen an, dass Heard Depp verleumdet habe – gab aber in einigen Punkten auch Heard recht, dass ein Ex-Anwalt von Depp ihren Ruf geschädigt habe. Letztendlich muss Heard dem Urteil zufolge folglich 8,35 Millionen Dollar (knapp 8 Millionen Euro) an Depp zahlen. Eine Berufung in dem Fall gilt als wahrscheinlich.

Die enttäuschte Amber Heard nach der Verkündung des Urteils. Bild: keystone

Wie der ganze Prozess wurde auch das Urteil auf mit Spannung verfolgt. Auch viele Prominente äusserten sich nach dem Entscheid der Jury – ein Grossteil stellte sich auf Depps Seite.

Die Promis für Depp

Ashley Benson, Schauspielerin

Der «Pretty Little Liars»-Star äusserte sich kurz nach der Verkündung zum Urteil. Die 32-Jährige postete auf Instagram ein Bild des Schauspielers und schrieb «JAAAAAA», mit diversen Herzen versehen.

Sharon Osbourne, Moderatorin

Die Ehefrau von Musiker Ozzy Osbourne hatte sich schon im Vorfeld immer wieder hinter Depp gestellt. Dennoch war sie überrascht, als das Urteil zu seinen Gunsten ausfiel. «Wow, das habe ich nicht erwartet», sagte sie gegenüber TalkTV. «Also ich wollte ja, das Johnny gewinnt, aber ich habe nicht erwartet, dass er das tatsächlich auch wird.»

Moderatorin Sharon Osbourne, die Ehefrau von Ozzy Osbourne. Bild: keystone

Laurie Holden, Schauspielerin

Auch die 52-Jährige, die unter anderem in «The Walking Dead» zu sehen war, freute sich nach der Entscheidung mit Depp. «Heute hat die Gerechtigkeit gesiegt», so Holden auf Twitter. «Das Verdikt der Jury zeigt der ganzen Welt auf, dass Übergriffe kein Geschlecht haben und Fakten wirklich zählen.»

Greg Ellis, Schauspieler

Der Brite, der als Lieutenant Commander Groves an der Seite von Depp in Fluch der Karibik zu sehen war, freute sich ebenfalls über den Sieg seines Kollegen. «Stellt eure Flaggen für Johnny Depp auf», schrieb Ellis auf Twitter und ergänzte seinen Post in Anlehnung an ihre gemeinsame Filmserie mit einem Piraten-Emoji.

Ellis hatte sich schon während des Prozesses hinter Depp gestellt und kritisiert, dass Übergriffe gegen einen Mann nicht genug bekämpft würden.

Naomi Campbell, Model

Das Supermodel verfasste keinen eigenen Beitrag zu Depp, stellte sich aber bei dessen Instagram-Post nach dem Urteil hinter ihn. Sie kommentierte Depps Beitrag mit vier roten Herzen.

Donald Trump Jr., Präsidentensohn

Der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump freute sich auf Twitter ebenfalls über den Sieg Depps. «Glaubt allen Frauen ... ausser Amber Heard», so Trump. «15 Millionen für Depp, vielleicht ein Fall, der die fanatisch feministische Vorstellung beenden könnte, dass jeder Mann schuldig ist, bevor seine Unschuld bewiesen ist, wie wir es zuletzt gesehen haben. Sie ist so schrecklich!»

Die Promis für Heard

Amy Schumer, Komikerin

Schumer setzte nach dem Urteil einen Post auf Instagram ab, der zwar weder den Prozess noch Heard oder Depp erwähnt. Ihr Zitat der Feministin Gloria Steinem lässt aber erahnen, dass sie mit dem Entscheid der Jury wohl nicht zufrieden ist. So sagt der Post: «Jede Frau, die sich dafür entscheidet, sich wie ein ganzer Mensch zu benehmen, sollte gewarnt werden, dass die Armee des Status Quo sie wie eine Art schmutzigen Witz behandeln wird ... Sie wird ihre Schwesternschaft brauchen.»

Corey Rae, Aktivistin

Die Trans-Aktivistin stellte sich als bisher einzige Person bei einem Post von Amber Heard hinter die Schauspielerin. «Es tut mir so leid», kommentierte sie auf Instagram, «ich bin an deiner Seite».